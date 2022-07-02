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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sonrası korkunç!

02.07.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda yürüyen genç kıza çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sonrası korkunç!

Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, 21 yaşındaki genç kızın ölümüne neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde bulunan okulun önünde meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, M. Ş. K.'nın idaresindeki kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Zehra Gürses'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar ile araç arasında sıkışan Zehra Gürses çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibiyle hastaneye kaldırıldı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Zehra Gürses kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
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