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Direksiyon kilidini kalçasıyla kontrol edip motosikleti çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, direksiyon kilidinin açık olup olmadığını sırtını dönüp kalçasıyla kontrol ettikten sonra park halindeki motosikleti çalan şapkalı, yüzü maskeli hırsız, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Motosiklet hırsızlığı Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, direksiyon kilidinin açık olup olmadığını sırtını dönüp kalçasıyla kontrol ettikten sonra park halindeki motosikleti çalan şapkalı, yüzü maskeli hırsız, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Motosiklet hırsızlığı Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin sahibi Ahmet Türk’ün yeğeni, iş yerinden geldikten sonra motosikleti evinin önündeki cadde üzerinde bir hafif ticari aracın arkasına park etti. Ancak, park ederken motosikletin direksiyon kilidini açık unutunca bu durum hırsızların işini kolaylaştırdı. İlginç hırsızlık olayının yaşandığı anlar ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Motosikletin sahibi olan sanayi sitesinde oto döşemeciliği yapan Ahmet Türk, hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüleriyle de belirlenmesinin ardından görüntülerle birlikte Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. İlk defa başlarına böyle bir hırsızlık olayı geldiğini anlatan Türk, motosikleti sürekli olarak her zaman aynı yere park ettiklerini vurgulayarak, “Olay, park halindeyken oluyor. Yeğen akşam işten çıkıyor ve eve gidiyor. Yemeğini yiyor, duşunu alıyor. Motora binip çarşıya gidecek. Motorun ise evin önünden çalındığı saat 22.00-22.30 civarları. O gün nedense bizim yeğen direksiyon kilidini kilitlememiş. Direksiyon kilidi var, çalışıyor. Motosikleti çalan hırsız da bir tedirginlik var. Yanına yaklaşıyor ve kalçasıyla yokladıktan sonra, direksiyon kilidinin açık olduğunu anlayıp iterek götürüp, çalıyor” diye konuştu.
Kamera kayıtlarında hırsızın yanında ikinci bir motosikletlinin daha olduğunu fark ettiklerini de belirten Türk, “Bugün yarın yakalanmalarını inşallah bekliyoruz. Hırsızdan ricam, eğer motor duruyorsa, getirsin" ifadelerini kullandı.

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