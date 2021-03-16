Direksiyon sınav tarihleri | Direksiyon sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını, ehliyet sınavlarının yönetmeliğinde de değişiklik yapılmasına neden oldu. Ehliyet sınavları artık yüz yüze, yazılı olarak yapılmıyor, online olarak düzenleniyor. Sürücü adayları, e - sınavlarını tamamladıktan sonra sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor. Direksiyon sınavları ise her hafta sonu düzenleniyor. Sınava girecek adaylar, eğer varsa, hafta sonu yasağından muaf tutuluyor.

DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ

Direksiyon sınavları, her ay her cumartesi - pazar düzenleniyor. 2021 Mart ayında düzenlenecek direksiyon sınav tarihleri ise şu şekilde:

6 Mart - 7 Mart - 13 Mart - 14 Mart - 20 Mart - 21 Mart - 27 Mart - 28 Mart

DİREKSİYON SINAV SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Direksiyon sınav süreci 4 aşamadan oluşuyor.