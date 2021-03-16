Direksiyon sınav tarihleri | Direksiyon sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını, ehliyet sınavlarının yönetmeliğinde de değişiklik yapılmasına neden oldu. Ehliyet sınavları artık yüz yüze, yazılı olarak yapılmıyor, online olarak düzenleniyor. Sürücü adayları, e - sınavlarını tamamladıktan sonra sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor. Direksiyon sınavları ise her hafta sonu düzenleniyor. Sınava girecek adaylar, eğer varsa, hafta sonu yasağından muaf tutuluyor.
Direksiyon sınavları, her ay her cumartesi - pazar düzenleniyor. 2021 Mart ayında düzenlenecek direksiyon sınav tarihleri ise şu şekilde:
6 Mart - 7 Mart - 13 Mart - 14 Mart - 20 Mart - 21 Mart - 27 Mart - 28 Mart
Direksiyon sınav süreci 4 aşamadan oluşuyor.
Aşama : Aday öncelikle kursa başvurarak elektronik sınav eğitimi alıyor. Daha sonra ise teorik sınava giriyor. Teorik sınavda başarılı olan sürücü adayları, direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor.
Aşama : Teorik sınavda başarılı olan adayların direksiyon eğitim süreçleri başlatılıyor.
Aşama : Direksiyon sınavının tarihi tamamen il veya ilçe eğitim müdürlüklerine bırakılıyor.
Ehliyet alabilmek için verilmesi gereken birkaç teorik ders vardır. Bu dersler:
6 saat Trafik Adabı dersi
6 saat Araç Tekniği dersi
8 saat İlk Yardım dersi
12 saat Trafik ve Çevre dersi
İstenilen ehliyet türüne göre alınması gereken dersler ise:
A sınıfı ehliyetler için 6 saat
B sınıfı ehliyetler için 14 saat
BE, C1E ve CE sınıfı ehliyetler için 6 saat
C sınıfı ehliyetler için 20 saat
C1 sınıfı ehliyetler için 10 saat
D sınıfı ehliyetler için 14 saat
D1 sınıfı ehliyetler için 7 saat
D1E ve DE sınıfı ehliyetler için 6 saat
F sınıfı ehliyetler için 12 saat
M sınıfı ehliyetler için 12 saat
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