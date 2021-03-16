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Direksiyon sınav tarihleri | Direksiyon sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?

16.03.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Direksiyon sınav tarihleri | Direksiyon sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?

MEB tarafından yapılan direksiyon sınav tarihleri merak ediliyor. MEB'in yaptığı direksiyon sınav sisteminde koronavirüs pandemisi sebebiyle değişiklik yapıldı. Ehliyet sınavları artık e - sınav olarak yapılıyor ve adaylar sınav sonuçlarını sınav bitiminde öğrenebiliyor. Peki 2021 direksiyon sınav tarihleri ne zaman? Direksiyon sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını, ehliyet sınavlarının yönetmeliğinde de değişiklik yapılmasına neden oldu. Ehliyet sınavları artık yüz yüze, yazılı olarak yapılmıyor, online olarak düzenleniyor. Sürücü adayları, e - sınavlarını tamamladıktan sonra sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor. Direksiyon sınavları ise her hafta sonu düzenleniyor. Sınava girecek adaylar, eğer varsa, hafta sonu yasağından muaf tutuluyor.

DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ

Direksiyon sınavları, her ay her cumartesi - pazar düzenleniyor. 2021 Mart ayında düzenlenecek direksiyon sınav tarihleri ise şu şekilde:

6 Mart - 7 Mart - 13 Mart - 14 Mart - 20 Mart - 21 Mart - 27 Mart - 28 Mart

Direksiyon sınav tarihleri | Direksiyon sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?

DİREKSİYON SINAV SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Direksiyon sınav süreci 4 aşamadan oluşuyor.

  1. Aşama : Aday öncelikle kursa başvurarak elektronik sınav eğitimi alıyor. Daha sonra ise teorik sınava giriyor. Teorik sınavda başarılı olan sürücü adayları, direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor.

  2. Aşama : Teorik sınavda başarılı olan adayların direksiyon eğitim süreçleri başlatılıyor.

  3. Aşama : Direksiyon sınavının tarihi tamamen il veya ilçe eğitim müdürlüklerine bırakılıyor.

  • Aşama : Yazılı olduğunuz sürücü kursu, sınav tarihinizi ve saatinizi sizlere bildiriyor. Sınava girmek için sürücü kursundan çift onaylı giriş belgesini almanız gerekiyor.

    • EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKEN DERSLER

    Ehliyet alabilmek için verilmesi gereken birkaç teorik ders vardır. Bu dersler:

    6 saat Trafik Adabı dersi
    6 saat Araç Tekniği dersi
    8 saat İlk Yardım dersi
    12 saat Trafik ve Çevre dersi

    İstenilen ehliyet türüne göre alınması gereken dersler ise:

    A sınıfı ehliyetler için 6 saat
    B sınıfı ehliyetler için 14 saat
    BE, C1E ve CE sınıfı ehliyetler için 6 saat
    C sınıfı ehliyetler için 20 saat
    C1 sınıfı ehliyetler için 10 saat
    D sınıfı ehliyetler için 14 saat
    D1 sınıfı ehliyetler için 7 saat
    D1E ve DE sınıfı ehliyetler için 6 saat
    F sınıfı ehliyetler için 12 saat
    M sınıfı ehliyetler için 12 saat

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    Milli Eğitim Bakanlığı
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