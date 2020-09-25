HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı

Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 07:25 | Son Güncelleme

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobili ile kaçan sürücü, kovalama sonucu yakalandı. Otomobilin sahibi Erdinç B.'nin (41), alkollü olduğu için direksiyona oğlu M.B.'yi (16) oturttuğu, polis dur ihtarında bulununca da kaçmasını istediği ortaya çıktı. Baba-oğula maskesiz sokağa çıkmak, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamaktan 7 bin 34 lira para cezası kesildi.

Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı

Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Atatürk Caddesi'nden ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan otomobil, birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu Beşocak Caddesi'nde yakalandı. Direksiyon başında bir çocuk olduğunu gören polis ekipleri, inceleme sonucu yolcu konumundaki Erdinç B.'nin araç sahibi olduğunu belirledi. Erdinç B.'nin alkollü olduğu için direksiyona 16 yaşındaki ehliyetsiz oğlunu oturttuğu ortaya çıktı. Erdinç B.'nin polisin 'dur' ihtarında bulunmasının ardından oğlu M.B.'den kaçmasını, durmamasını istediği öğrenildi. Yüzlerinde maskede bulunmayan baba-oğula maskesiz sokağa çıkmak, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamaktan 7 bin 34 lira para cezası kesildi.

Öte yandan Erdinç B., polise zorluk çıkartmaktan dolayı gözaltına alınarak Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

c735031b20607539e8892defbe778fbe

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
AVM alev alev yanıyorAVM alev alev yanıyor
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Sağlık çalışanına tekme, tokat ve makaslı saldırı
Sağlık çalışanına tekme, tokat ve makaslı saldırı
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştü
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştü
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Motosiklette tehlikeli yolculuk! 4 kişi bindiler
2'si çocuk 4 kişi bindiler
Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu
Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Annesiyle tartıştıktan sonra oturdukları evi ateşe verdi
Annesiyle tartıştıktan sonra oturdukları evi ateşe verdi
Tokat'ta bir AVM alev alev yangını
AVM alev alev yanıyor
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.