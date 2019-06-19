HABER

Direksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 18:03 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan Dursun Demiray (67), otomobiliyle kaldırımdaki direğe çarptı.

Direksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan Dursun Demiray (67), otomobiliyle kaldırımdaki direğe çarptı. Takla atıp, park halindeki aracın üzerine devrilen otomobilden çıkarılan Demiray, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Dursun Demiray yönetimindeki 67 AAH 356 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra park halindeki aracın üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü Dursun Demiray’a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralanan Demiray, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Dursun Demiray’ın polise, seyir halindeyken fenalaşması sonucu kaza yaptığını söylediği öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşana kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dursun Demiray’ın kullandığı otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direğine çarptığı ve daha sonra da park halindeki araçların üzerine devrildiği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Direksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attıDireksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attıDireksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attıDireksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attı

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza tatbikatıBolu Dağı Tüneli'nde kaza tatbikatı
TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandıTIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.