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Direksiyonda kalp krizi geçirip, ağaca çarpan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Tayfun Sarıkaya otomobili ile ağaca çarptı.

Direksiyonda kalp krizi geçirip, ağaca çarpan sürücü öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Tayfun Sarıkaya otomobili ile ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan Sarıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Donanma Komutanlığı'nda meydana geldi. Bir işi için Tersane Komutanlığı'na gelen Tayfun Sarıkaya direksiyon başında kalp krizi geçirince hakimiyetini kaybettiği otomobili ile yeşil alanda bulunan ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Tayfun Sarıkaya'ya ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Direksiyonda kalp krizi geçirip, ağaca çarpan sürücü öldü

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