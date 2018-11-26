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Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastane öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 16:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Kadir Çaylıoğlu, kullandığı kamyonla park halindeki minibüse çarptı.

Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastane öldü

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Kadir Çaylıoğlu, kullandığı kamyonla park halindeki minibüse çarptı. Çaylıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Çaylıoğlu (67) yönetimindeki 33 TKP 42 plakalı kamyon, park halindeki Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne ait minibüse çarptı. Sürücünün fenalaştığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çaylıoğlu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Uzun süre kalp mesajı yapılan Çaylıoğlu, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çaylıoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

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Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastane öldüDireksiyonda kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastane öldü

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