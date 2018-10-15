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Direksiyonda sara nöbeti geçiren sürücü, ağaca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsü direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren otomobil ağaca çarptı.

Direksiyonda sara nöbeti geçiren sürücü, ağaca çarptı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsü direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Salih D. (28), yönetimindeki 16 VZ 223 plakalı otomobille İnegöl’den Hocaköy Mahallesi'ne giderken, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki mevye ağacına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Salih D., sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Direksiyonda sara nöbeti geçiren sürücü, ağaca çarptıDireksiyonda sara nöbeti geçiren sürücü, ağaca çarptıDireksiyonda sara nöbeti geçiren sürücü, ağaca çarptı

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