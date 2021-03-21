“Direkt Uçuş Yok Ama Aktarmalı Var”

Sosyal medya üzerinde örgütlenen Türklerin ‘İngiltere’de mahsur kaldık’ şikayetleri devam ediyor.

Diğer taraftan, resmi olmayan fakat doğrudan kural ihlali de oluşturmayan bir yol, bu şikayetlerin etkisini azaltmış durumda.

İngiltere’deki Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Engin Sertoğlu, direkt uçuşların şimdi de mümkün olmadığını ancak isteyen vatandaşların aktarmalı olarak Türkiye’ye gidebildiğini söyledi.

Başkan Sertoğlu, VOA Türkçe’nin sorusu üzerine en pratik güzergah olarak THY’nin Bükreş aktarmalı İstanbul uçağını önerdi.

İngiltere’ye yılbaşından önce, daha çok yakınlarını ziyaret etmek amacıyla giden Türkler, Türk makamlarınca “Corona virüsünün İngiltere varyantı” gerekçesiyle iptal edilen uçuşlar nedeniyle eve dönemiyordu.

“Sosyal medyada haberleşen Türkler çareyi buldu”

Sertoğlu, direkt uçuş olmasa da aktarmalı olarak İstanbul’a gidiyorlar, dedi.

Ülkede kısılıp kalmaktan şikayetçi olan Nazım Uyar adlı işadamı Türkiye’ye gidemediği için ithalat-ihracat işlerininin aksamasından yakındı.