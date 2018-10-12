Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, köpekten kaçan kedi, çıktığı telefon hattı direğinde mahsur kaldı. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçenin Fırat Mahallesi'nde köpeğin kovaladığı kedi, telefon hattı geçen direğe çıktı. Buradan inemeyen kedi, mahsur kaldı. Görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi, merdiven uzatarak kediyi kurtarmak istedi. İtfaiye erinin almaya çalıştığı kedi, ürkerek merdivenden kendi indi ve hızla uzaklaştı.
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