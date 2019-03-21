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Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Siverek ilçesi Ofis Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, araç merdiveniyle ulaştığı direkteki kediyi yakalayıp, indirdi. Bırakılan kedi uzaklaşırken, çocuklar itfaiye ekibine teşekkür etti.

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