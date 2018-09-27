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Dirençli bakteriye ağır metalle antibiyotik tedavisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

Dirençli bakteriye ağır metalle antibiyotik tedavisi

Akciğer enfeksiyonuna yol açan dirençli bir bakterinin tedavisinde ağır metal galyum, antibiyotikle birleştirilerek kullanıldı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim adamları, galyum ile tedavi sırasında akciğer ile idrar yolları enfeksiyonlarına ve yaralara neden olabilen süper bakteri "Pseudomonas aeruginosa"ya odaklandı.

Bakterinin, besin gibi algıladığı ağır metal galyumu yakalayarak "kendi yıkımına" zemin hazırladığı, galyumun, demirin aksine hem bakteriyi beslediği hem de ona zarar verdiği belirtildi.

"Truva Atı"na benzetilen galyumun, bakterinin yeni DNA yapmasını sağlayan mekanizmayı bozduğu, böylece bakterinin çoğalamadığı kaydedildi.

Antibiyotik ile birleştirilen galyum tedavisi akciğer enfeksiyonlu fareler üzerinde tek dozda etkili olurken, akciğer enfeksiyonlu 20 kistik fibrozis hastasında da iyileşme gözlendiği ifade edildi.

Çalışmanın ayrıntıları "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Akciğer Bakteri Enfeksiyon galyum

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