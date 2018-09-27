Dirençli bakteriye ağır metalle antibiyotik tedavisi

Akciğer enfeksiyonuna yol açan dirençli bir bakterinin tedavisinde ağır metal galyum, antibiyotikle birleştirilerek kullanıldı.
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim adamları, galyum ile tedavi sırasında akciğer ile idrar yolları enfeksiyonlarına ve yaralara neden olabilen süper bakteri "Pseudomonas aeruginosa"ya odaklandı.
Bakterinin, besin gibi algıladığı ağır metal galyumu yakalayarak "kendi yıkımına" zemin hazırladığı, galyumun, demirin aksine hem bakteriyi beslediği hem de ona zarar verdiği belirtildi.
"Truva Atı"na benzetilen galyumun, bakterinin yeni DNA yapmasını sağlayan mekanizmayı bozduğu, böylece bakterinin çoğalamadığı kaydedildi.
Antibiyotik ile birleştirilen galyum tedavisi akciğer enfeksiyonlu fareler üzerinde tek dozda etkili olurken, akciğer enfeksiyonlu 20 kistik fibrozis hastasında da iyileşme gözlendiği ifade edildi.
Çalışmanın ayrıntıları "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı.
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...
Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor
Trump ve Poroşenko Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda pişti oldu
Kutsal kaya önünde çıplak fotoğrafa gözaltı
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...
Zabıtaya tokat pahalıya patladı
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum