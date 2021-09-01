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Direnişçilerin başındaki isim Ahmed Mesud, Taliban'ın hedefinde: Öldürmek istiyorlar

01.09.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Mohammad Zahir Aghbar, ülkesindeki tek yasal güç kaynağının Pençşir eyaleti direnişi olduğunu ve Taliban’ın Pençşir’deki direniş grubunun lideri Ahmed Mesud’u öldürmek istediğini söyledi. Aghbar örgütü, ‘Nazi’ olarak nitelendirirken, ''25 yıl önce insanları sopayla cezalandırıyorlardı, şimdi de makineli tüfeklerle vuruyorlar'' dedi.

Direnişçilerin başındaki isim Ahmed Mesud, Taliban'ın hedefinde: Öldürmek istiyorlar

Kabil'in kuzeydoğusunda yer alan Pençşir, Taliban'ın eline düşmeyen tek Afgan eyaleti.

Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Mohammad Zahir Aghbar, "Afganistan'daki tek meşru hükümet, Panjshir Vadisi'nde faaliyet gösteren ulusal kahramanımız Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un hükümetidir" diyerek açıklamalarda bulundu.

Aghbar'a göre direniş lideri yıllardır Taliban ile bir savaşa hazırlanıyor ve şimdi radikal gruba karşı çıkanların hepsi Mesud'un komutası altında toplanıyor.

''ONLAR TERÖRİST''

Sputnik’e bir demeç veren Aghbar, ''Taliban Pençşir’deki direnişin liderleriyle asla görüşme yoluna gitmeyecek. Onlar siyasetçi değil, daha üç yıl önce dünyanın birçok ülkesinin yasaklı örgütler listesinde olan teröristler'' dedi.

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DİRENİŞ LİDERİ ÖRGÜTÜN HEDEFİNDE

Mohammad ayrıca Taliban’ın tüm Afganistan’a diz çöktürmeyi ve direnişin liderlerini, özellikle de Ahmed Mesud’u ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi. Taliban’ın barış için geldiğini iddia ettiğini, ancak uluslararası toplum tarafından zorlanmadıkça barış görüşmelerine katılmayacağını belirten Agbar, örgütü ‘Nazi’ olarak nitelendirdi.
Agbar, ''25 yıl önce insanları sopayla cezalandırıyorlardı, şimdi de makineli tüfeklerle vuruyorlar'' dedi.

Afganistan'ın 1980'lerdeki Sovyet karşıtı direnişinin önde gelen liderlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud'un oğlu, kontrolü altındaki bölgeleri Taliban'a teslim etmeyeceğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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