HABER

Direnişteki işçilerin Cargill zaferi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren gıda şirketi Cargill’de sendikal çalışmalar sebebiyle işten çıkarılan işçilerin işe iade ve sendikal tazminat davasının karar duruşması yapıldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren gıda şirketi Cargill’de sendikal çalışmalar sebebiyle işten çıkarılan işçilerin işe iade ve sendikal tazminat davasının karar duruşması yapıldı. Orhangazi Adliyesi’nde görülen davada işine son verilen Cargill çalışanları için işe iade kararı verildi.

Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren gıda şirketi Cargill’in fabrikasında çalışırken Tek Gıda İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkartılan 14 işçi işlerine dönme mücadelelerini kazandı. İşten çıkartıldıktan sonra Cargill’e karşı 449 gün boyunca direnen işçiler ve sendikanın açtığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. Orhangazi Adliyesi’ndeki mahkemede karar işçiler lehine verildi.

Davanın sonuçlanmasının ardından Cargill direnişçileri adliye önünde bir araya geldi. İşçiler adına açıklamayı ise Tek Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya yaptı. Türk yargısının Cargill işçileri için ‘sendikal sebeplerle işten çıkartılmışlardır’ şeklinde karar verdiğini ifade eden Karlıkaya, "Mahkeme Cargill işverenlerini sendikal tazminata mahkum etti. Tüm dostlarımıza ve öncelikle Tek Gıda İş Sendikası’na bugüne kadar mücadelemize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi artık Cargill mücadelesi yeni bir safhaya geliyor. Cargill işvereninin 20 günlük yasal süresi var. Bu sürede bu arkadaşlarımızın yaptığı hatadan vazgeçip ve arkadaşlarımızın tekrar o fabrikada işbaşı yaptırmalarını talep ediyoruz. 20 günlük yasal sürenin sonunda temyiz etmek gibi veya işbaşı yaptırmayacak yada sadece paralarını ödemek gibi bir tutum içerisine girerse Cargill yönetimi, herkes bilsin ki biz o İstanbul’a geleceğiz orada yatacağız. Buradan yetkililere de seslenmek istiyoruz, bize gelip ‘Burada yapamazsınız, edemezsiniz’ demeyin, gidecekseniz Cargill işverenlerine gidin bu sorunu düzeltsinler. Biz suçsuzuz, biz masumuz, biz anayasal hakkımızı kullandık ve bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Sendikalaşmak işinin anayasal hakkıdır, bunu herkes bilsin. Biz işçi sınıfına bir yol çiziyoruz. Çizeceğimiz bu yolda da vazgeçmeden devam edeceğimizi bütün dünya aleme ilan ediyoruz" dedi.

Türkiye pazarında onlarca şirkete sahiplik yapan ABD merkezli çok uluslu şirket olan Cargill yönetimi, 17 Nisan 2018 tarihinde, 14 işçisini işten çıkarttı. İş akdine son verilen personel Tek Gıda İş Sendikası’na üye oldukları için işten atıldıklarını iddia ederken, Cargill ise hükümetin nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 10’dan yüzde 5’e indirmesini gerekçe göstermişti.

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Serinlemek için girdiği derede boğulduSerinlemek için girdiği derede boğuldu
Tramvay arıza yaptı seferler aksadı (1)Tramvay arıza yaptı seferler aksadı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! O taksici için karar verildi

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.