Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm izle: Fethe giden Ertuğrul Bey'e büyük ihanet!

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak ve dizinin hayranları hasret giderecek. Bir haftalık ara verilen Diriliş Ertuğrul yeni bölümde nefesler kesilecek ve aksiyon sahneleriyle dolu bir bölüm ekrana gelecek. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 101. bölümde, Ertuğrul Bey, Karacahisar kalesi fethi için toy düzenliyor. Ertuğrul Bey, "Alplerimizin pusatları şakırdamalı, atlarımızın nalları toprağı sarsmalıdır." diyerek herkesi cenke davet ettiği bu toy sonrasında fetih için hazırlıklar başlıyor. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? Samsa, Titan'la girdiği cenkten sağ çıkabilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul bu akşam yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında olacak. Geçen haftayı boş geçen dizinin yeni bölüm ilk fragmanında Sancar Bey'in Çavdar Obası'na yaptığı baskın ve Aslıhan Hatun'un bayıldığı sahne izleyenleri şok etmişti. Burada Bahadır Bey ile Ares'in yaptığı gizli ittifakın etkileri görülüyor. Bahadır Bey, Ertuğrul Bey'in yaptığı toyda Karacahisar Kalesi fethi için yaptığı bütün planları Ares'e iletirken buna karşılık Ares de Sancar Bey'in Çavdar Obası'na yaptığı baskın sırasında yardımcı olması için haçlı ordusundan adamlarını gönderiyor. Alplerinin öldürüldüğünü gören Ertuğrul Bey ise “Hey düşmandan daha zalim ihanet, sana bu toprakları dar edeceğim” diyerek intikam yemini ediyor. Ertuğrul Bey'in Karacahisar Kalesi için yaptığı planları bilen Ares, buna dayanarak "İlk hamlemde Türkleri püskürtüp mahvedeceğim" diyor.