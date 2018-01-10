Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm izle: Fethe giden Ertuğrul Bey'e büyük ihanet!

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak ve dizinin hayranları hasret giderecek. Bir haftalık ara verilen Diriliş Ertuğrul yeni bölümde nefesler kesilecek ve aksiyon sahneleriyle dolu bir bölüm ekrana gelecek. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 101. bölümde, Ertuğrul Bey, Karacahisar kalesi fethi için toy düzenliyor. Ertuğrul Bey, "Alplerimizin pusatları şakırdamalı, atlarımızın nalları toprağı sarsmalıdır." diyerek herkesi cenke davet ettiği bu toy sonrasında fetih için hazırlıklar başlıyor. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? Samsa, Titan'la girdiği cenkten sağ çıkabilecek mi?
Diriliş Ertuğrul bu akşam yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında olacak. Geçen haftayı boş geçen dizinin yeni bölüm ilk fragmanında Sancar Bey'in Çavdar Obası'na yaptığı baskın ve Aslıhan Hatun'un bayıldığı sahne izleyenleri şok etmişti. Burada Bahadır Bey ile Ares'in yaptığı gizli ittifakın etkileri görülüyor. Bahadır Bey, Ertuğrul Bey'in yaptığı toyda Karacahisar Kalesi fethi için yaptığı bütün planları Ares'e iletirken buna karşılık Ares de Sancar Bey'in Çavdar Obası'na yaptığı baskın sırasında yardımcı olması için haçlı ordusundan adamlarını gönderiyor. Alplerinin öldürüldüğünü gören Ertuğrul Bey ise “Hey düşmandan daha zalim ihanet, sana bu toprakları dar edeceğim” diyerek intikam yemini ediyor. Ertuğrul Bey'in Karacahisar Kalesi için yaptığı planları bilen Ares, buna dayanarak "İlk hamlemde Türkleri püskürtüp mahvedeceğim" diyor.
Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Samsa şehit mi olacak merak ediliyor. Dizinin son bölümünde Gündüz'ün kaçırılması sonrasında Ertuğrul Bey, Samsa'yı suçlu bulmuş ve bütün hıncını ondan çıkarmıştı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Samsa ile Titan'ın cenk ettiği görülüyor. Samsa, kendini affettirmek için Titan'ın karşısına çıkar. Hayatı uğruna girdiği bu cenkten Samsa sağ kurtulabilecek mi yoksa şehit mi olacak? Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölümde bu sahne merakla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölümü, bu akşam TRT 1 canlı yayını ile saat 20.00'den itibaren aşağıdaki resme tıklayarak izleyebilirsiniz.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜM 2. FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?
Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?
Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜM 1. FRAGMANI
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