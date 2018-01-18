Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanı: Önce namaz sonra fetih! (Karacahisar'ın tarihi değişiyor mu?)

Diriliş Ertuğrul 103. bölüm yayımlandı. Fragman Karacahisar kalesiinin fethini bekleyen dizinin hayranlarını memnun etti ve heyecanlandırdı. Ancak Karacahisar kalesinin tarihini bilenleri ise şaşırttı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul ve Alpler namazlarını kıldıktan sonra kaleye bir saldırı düzenliyorlar. Tekbirlerle başlayan fetih sonunda Ertuğrul, "Hükmünüzü çiğnedim, düzeninizi yıktım; gayrı Karacahisar kalesi benim hakimiyetimdedir." diyerek noktayı koyuyor.
KARACAHİSAR KALESİNİN TARİHİ DEĞİŞİYOR MU?
Şimdiye kadar genel olarak tarihi gerçekler çerçevesinde ilerleyen Diriliş Ertuğrul dizisinde, yeni fragmanda Kaaracahisar Kalesi'nin Ertuğrul tarafından fethedilmesi şaşırttı. Çünkü tarihte Karacahisar'ı fetheden kişi Ertuğrul Gazi değil, oğlu Osman Bey yani Osmanlı hanedanının ilk sultanı.
Bu durum Diriilş Ertuğrul 103. bölüme dair kafalarda soru işaretleri uyandırdı. Senaryoda tarihi ilerleyişten ayrılmamı yaşanacak yoksa senaristlerin izleycilere bir sürprizi mi var? Tarihi gerçekleri değiştirmemek için bu fetih sonrası bir nedenden dolayı Ertuğrul ve alpler kaleyi terk etmek zorunda mı kalacaklar? Yoksa kale kayıp mı edilecek?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ
Yeni bölüm fragmanı Diriliş fanlarını heyecanlandırdı ve beğeni topladı. Karacahisar kalesinin Osman bey tarafından fethedileceğini bilenler kalenin ilerleyen bölümlerde kaybedileceğini tahmin ediyorlar. İzleyiciler 103. Bölümdeki fetih sahnelerini heyecanla beklemeye başladılar.
HEYECANIMA MÂNİ̇ OLAMIYORUM TANRIM.— e (@icmaeik) 17 Ocak 2018
Yürü be kım tutar— Muhammet Duman (@MuhammetDuman2) 17 Ocak 2018
Kahpelere, vatan hainlerine, arkadan iş çevirenlere Ertuğrul bey geldi. İtina ile hainlerin kellesi alınır 5 dk'da itina ile teslim edilir. Kalitenin adresi Ertuğrul bey! :)— Mücahid Saki (@SakiMchd) 17 Ocak 2018
Kaleyi Osman Gazi feth etmiyormuydu— ismail bolatarslan (@DesertRain08) 17 Ocak 2018
Iyi de kaleyi feth eden osman gazi degilmiydi— €rH@N (@therapzone) 17 Ocak 2018
Reyting için tarihi de katletmeseler daha güzel olacak mesela Ertuğrul’un babasının gündüz Alp olduğunu ibnül arabinin 150 yıl önce yaşadığını kaleyi Osman Gazi’nin fethettiğini Samsa Çavuş’un Osman Gazi’nin Alp’i olduğunu kafeslerin iple değil çiviyle bağlanmasını :)— S4Lihh (@M4HMUT_) 18 Ocak 2018
Heyecanla bekliyorum— PEYGAMBERİN ÜMMETİ (@musluman65) 17 Ocak 2018
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ
Ertuğrul, Karacahisar Kalesi’nin fethi için mancınık yapılmasını buyurmuş ve mesuliyeti de Bahadır Bey’e vermişti. Sancar ve alplarına Çavdar Obası’nı basıp otağı ele geçirmesini emreden Bahadır Bey, mancınıkları yapmasına rağmen Ertuğrul’un başarısız olması ve obayı daha rahat ele geçirmek için Titan’la anlaşmıştı. Mancınık yerini basan Titan ve adamları da bütün mancınıkları yakmış ve Samsa da dahil orada bulunan bütün alpları öldürmüştü. Bahadır bu hengâmede kaçıp Çavdar Obası’na gitmiş ve beyliğe kurulmuş; Ertuğrul ise mancınık yerine vardığında dehşetli manzarayla karşılaşmıştı.
Mancınıkların yanmasından sonra Ertuğrul’un fetih plânı değişecek mi? Bu tuzağın arkasında Bahadır Bey’in olduğunu nasıl öğrenecek? Çavdar Obası’nı kanlı baskınla ele geçiren Bahadır Bey’e karşı ne yapacak? Bu durum fetih hareketini nasıl etkileyecek?
Ertuğrul’un verdiği mancınık vazifesinde ihanet eden ve Çavdar Obası’nı kanlı baskınla ele geçirip beyliğini ilân eden Bahadır Bey’in, Ertuğrul’a karşı kozu ne olacak? Beyliğini Ertuğrul’a kabul ettirebilecek mi? Yaptığı ihanet ortaya çıkacak mı? Turgut ve Aslıhan, bu hadise karşısında nasıl harekete geçecek?
Mancınıkların yakılmasından ve Bahadır Bey’in Çavdar Obası’nı ele geçirmesinden sonra Ares’in hamlesi ne olacak? Kalenin kapıları Türk alpları tarafından tutulmuşken taarruza geçebilecek mi? Ertuğrul, mancınık ve Bahadır Bey meselesi ile meşgul olurken bu durumdan istifade ile Ertuğrul’a karşı nasıl bir saldırı yapacak?
Mancınıkların yanmasından ve şehitlerin gelmesinden sonra Kayı Obası’nda ahval ne olacak? Kaledeki gizli geçitte iki nöbetçi asker tarafından bayıltılıp Ares’e götürülen Atsız’ın akıbeti ne olacak? Ares onun casus olduğunu öğrenebilecek mi? Yaşanan hadiselerden sonra kalenin kapılarını ve kaleye gelen yolları tutmuş olan Türk obalarının alpları ne yapacak? Fetih ertelenecek mi? Yoksa taarruza mı geçilecek?
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