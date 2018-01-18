Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanı: Önce namaz sonra fetih! (Karacahisar'ın tarihi değişiyor mu?)

Diriliş Ertuğrul 103. bölüm yayımlandı. Fragman Karacahisar kalesiinin fethini bekleyen dizinin hayranlarını memnun etti ve heyecanlandırdı. Ancak Karacahisar kalesinin tarihini bilenleri ise şaşırttı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul ve Alpler namazlarını kıldıktan sonra kaleye bir saldırı düzenliyorlar. Tekbirlerle başlayan fetih sonunda Ertuğrul, "Hükmünüzü çiğnedim, düzeninizi yıktım; gayrı Karacahisar kalesi benim hakimiyetimdedir." diyerek noktayı koyuyor.

KARACAHİSAR KALESİNİN TARİHİ DEĞİŞİYOR MU?

Şimdiye kadar genel olarak tarihi gerçekler çerçevesinde ilerleyen Diriliş Ertuğrul dizisinde, yeni fragmanda Kaaracahisar Kalesi'nin Ertuğrul tarafından fethedilmesi şaşırttı. Çünkü tarihte Karacahisar'ı fetheden kişi Ertuğrul Gazi değil, oğlu Osman Bey yani Osmanlı hanedanının ilk sultanı.

TARİHTE KARACAHİSAR'IN FETHİ

Bu durum Diriilş Ertuğrul 103. bölüme dair kafalarda soru işaretleri uyandırdı. Senaryoda tarihi ilerleyişten ayrılmamı yaşanacak yoksa senaristlerin izleycilere bir sürprizi mi var? Tarihi gerçekleri değiştirmemek için bu fetih sonrası bir nedenden dolayı Ertuğrul ve alpler kaleyi terk etmek zorunda mı kalacaklar? Yoksa kale kayıp mı edilecek?