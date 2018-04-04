Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölümü izle: ‘‘Devletimize dişini geçirmiş yılanın kafasını koparma vakti gelmiştir!’’

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölümü, dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? Geçen bölümde Aslıhan, Sadettin Köpek'i bıçaklamayı başarmıştı. Fakat obaya naaşı geri döndü. Aslıhan Hatun'un intikamı için yeminler edildi. Diğer yandan Günalp Bey, yine Sadettin Köpek'in dolduruşları ile Ertuğrul Bey'e karşı gelmeye başlar. Bu bölümde obaya askerlerini göndererek onlara göz açtırmayacağını göstermek ister. Ertuğrul Bey ise alpleri ile kutlu yolculuğun planını yapmakta ve hainlerin sonunun geldiğini haber vermektedir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

’" Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek dişe diş kana kan!’’

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı.