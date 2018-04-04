Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölümü izle: ‘‘Devletimize dişini geçirmiş yılanın kafasını koparma vakti gelmiştir!’’

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölümü, dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? Geçen bölümde Aslıhan, Sadettin Köpek'i bıçaklamayı başarmıştı. Fakat obaya naaşı geri döndü. Aslıhan Hatun'un intikamı için yeminler edildi. Diğer yandan Günalp Bey, yine Sadettin Köpek'in dolduruşları ile Ertuğrul Bey'e karşı gelmeye başlar. Bu bölümde obaya askerlerini göndererek onlara göz açtırmayacağını göstermek ister. Ertuğrul Bey ise alpleri ile kutlu yolculuğun planını yapmakta ve hainlerin sonunun geldiğini haber vermektedir.
’" Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek dişe diş kana kan!’’
Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı.
Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm izle (4 Nisan Çarşamba TRT 1 20.00)
Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.
‘’Saadettin Köpek yüzünden devleti de obaları da ateşe atamayız Artuk Bey.. Aksakallılar bizden bu isyanı durdurmamızı ister. Tez durdurmazsak bu isyan devleti felakete götürür..’’
"Devletimize dişini geçirmiş yılanın kafasını koparma vakti gelmiştir!"
Diriliş Ertuğrul yeni bölümde ise Aslıhan’ın ağır bir şekilde yaraladığı Köpek ölecek mi? Günalp, yaşanan bu hadiseyi öğrendiğinde nasıl bir hamle yapacak? Ertuğrul ve Günalp’ın karşı karşıya gelmeleri nereye varacak? Tekfur Kritos’un Ahmet’e vereceği yeni görev ne olacak? Ahmet ve Marya arasındaki gerilim tırmanacak mı? Yaşananların akabinde Kayı Obası’nın ahvali ne olacak?
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