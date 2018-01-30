Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Hayme Ana öldü mü? (Hayme Ana kimdir, ne zaman öldü?)

Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Engin Altan Düzyatan'ın Ertuğrul Bey'i canlandırdığı, TRT 1'in izlenme rekorları kıran tarihi dizisi son bölümde Karacahisar Kalesi fethedilmiş ve obadakiler rahat bir nefes almaya başlamıştır. Şimdi sırada baskından yaralı olarak kaçan Ares ile Titan'ı bulmak kalmıştır. Kaleyi geri isteyen Bizanslılara karşı Ertuğrul Bey'in tepkisi sert olur. Yeni yayınlanan 104. bölüm 2. fragmanında ise Hayme Ana, oğullarının ve eşinin hasretinden bahsetmektedir. Fragmanda olduğu yere yıkılan Hayme Ana, obadakiler ile birlikte izleyenleri meraklandırdı. Hayme Ana ölüyor mu? Hayme ana tarihte ne zaman öldü? Hayme ana kimdir? İşte Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm 2. fragmanı ve Hayme Ana'nın hayatı... DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Hayme Ana “Ecel atına binip de, dönülmez yurda gitmenin vakti yakındır” sözleri ile izleyenleri duygulandırdı. Eşi Süleyman Şah, diğer adıyla Gündüzalp'in ölümü sonrasında bir nevi obasının başına geçen Hayme Ana, ölen oğulları ve eşini özlediğini söyleyen Hayme Ana, onlara kavuşmayı istediğini oğlu Ertuğrul Bey'e söylüyor. Hayme Ana, toy toplantısı sırasında yere yığılıyor. Peki Hayme Ana öldü mü? İşte meraklandıran yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Ertuğrul, Bahadır ve ailesini bertaraf ettikten sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için yola koyulmuş, gizli geçitten girip nihayet kaleyi fethetmişti. Ares ise kendini ölüler arasına saklayarak kaçmayı başarmıştı. Ertuğrul’un bundan sonraki idare siyaseti ne olacak? Kaleyi fethetmesi Ertuğrul’a ne gibi mesuliyetler yükleyecek? Ares’i yakalamak için ne yapacak? İmparatordan gelecek tehditler ve saldırılara karşı ne gibi tedbirler alacak? Kaleyi kaybeden ve ölülerin arasına gizlenip kaçan Ares nereye gidecek? Bilecik Tekfuru’na ulaşabilecek mi? Ertuğrul’dan kaleyi geri almak için nasıl bir yol izleyecek? Yakalanacak mı yoksa ordu toplayıp geri mi dönecek? Yaralanan Titan’ın akıbeti ne olacak? Ares’in peşine düşen Atsız onu yakalayabilecek mi? Ertuğrul’un fetih haberi geldikten sonra Sultan nasıl bir karşılık verecek? Emir Saadeddin’in bu duruma tepkisi ve planı ne olacak? HAYME ANA KİMDİR? Hayme Hatun tarihte büyük acılar ve sıkıntılar yaşamış Osmanlı hatunu, Osman Gazi’nin nenesidir. Necdet Sakaoğlu’nun bildirdiğine göre, tarihçiler tarafından fazla araştırılmamış olan Hayma Ana’nın anısı Domaniç beldesinin halkı tarafından yaşatılmıştır. Çarşamba köyündeki bir mezarın yüzyıllar boyunca yöre halkı tarafından Hayma Hâtun’un kabri olarak ziyaret edildiğini duyan Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid 1892 yılında burada bir türbe inşa ettirmiştir. Diğer taraftan da İdris-i Bitlisî Heşt Behişt isimli tarihinde Osman Gazi’nin küçük oğlu Alâeddin Paşa’yı Bilecik’te annesinin yanında ikamet ettirdiği yazmaktadır.