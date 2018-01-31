Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm izle: Hayme Ana ölecek mi? İbn-i Arabi'nin gelişi ne manaya geliyor?

Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Hayme Ana'ya ne olacak merak ediliyor. Yeni bölüm fragmanında “Ecel atına binip de, dönülmez yurda gitmenin vakti yakındır” diyen Hayme Ana ölecek mi? Diriliş Ertuğrul son bölümde Karacahisar Kalesi fethedikten sonra Ertuğrul Bey'in hedefinde ne var? Atsız Bey'in adım adım takip ettiği Ares, nasıl bir yol izleyecek? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm online izleme linki haberimiz. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları, tahminler ve bölüm özeti... DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Karacahisar Kalesi fethedikten sonra düşmanlar zaman kaybetmeden kaleyi geri almak istiyorlar. Bu yüzden Bilecik Tekfuru, komutanını Ertuğrul Bey'e göndererek kaleyi geri istiyor. Fakat Ertuğrul Bey “ Ben bu topraklara sizin şer yuvanızı yıkmaya geldim. Bize ait olanı bizden almak isterseniz evvela bize kılıç çekmeyi, sonra da kan dökmeyi göze alacaksınız” diyerek cevabını veriyor. Ertuğrul Bey “Her yeri pusatla fethetmek mümkündür. Aslolan orayı yurt yapabilmektir” sözleriyle kaleyi kolay kolay teslim etmeyeceğini ifade ediyor.

Diğer yandan kaleye yapılan baskın sırasında kaçan Ares, Titan ve Bilecik Tekfuru'nun gönderdiği adamlar ile bir yerde buluşuyor. “Ertuğrul denen barbar Türk, akılla değil inançla savaşıyor Titan” diyen Ares'in akıbeti ne olacak? Kaleyi geri almak için yeni hamleler yapacak mı? Onu adım adım izleyen Atsız Bey, yakalabilecek mi? Yoksa Atsız Bey, bu tehlikeli yolda sağ salim kurtulabilecek mi? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında görülen ve izleyenleri derinde yaralayan olay ise Hayme Ana'nın toy toplantısı sırasında bayılması idi. “Ecel atına binip de, dönülmez yurda gitmenin vakti yakındır” diyerek Ertuğrul Bey'e seslenen Hayme Ana, tarihte Osman Bey'i görmüş ve onun yetişmesine katkıda bulunmuş olarak ifade ediliyor. Bu durumda Hayme Ana, yeni bölüm ölmeyecek demektir. Hayme Ana'nın “Çok zorluklar gördüm Ertuğrul, son bir muradım kaldıysa, oda oğullarımı bir arada görmektir. Sungurtekin, Gündoğdu, Dündar’ım…” bu sözü ile Ertuğrul Bey'den bir isteği belki Dündar'ın affedilmesi ve obaya geri dönmesidir. Hayme Ana'nın bayıldığı anı gören, yaşayan Ertuğrul Bey, belki de Dündar'ı bu yüzden affedecek ve Dündar obaya geri dönecek.