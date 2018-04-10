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Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı! Ertuğrul Bey Saadettin Köpek'i öldürüyor mu?

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 10.04.2018 00:00 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 114. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Saadettin Köpek Kayı Obası'na hain bir saldırı yapıyor. Saadettin Köpek'in 'Aydoğmuş Kayı Obası'na sızıp taş üstünde taş koymasın. Kim varsa kılıçtan geçirsin' emriyle obada büyük bir katliam yaşanıyor. Yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey ise Saadettin Köpek'i bulup oklarını ona doğru çeviriyor. Saadettin Köpek bu sefer ölecek mi?

Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı! Ertuğrul Bey Saadettin Köpek'i öldürüyor mu?

Diriliş Ertuğrul'un 11 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 114. yeni bölümü nefesleri kesecek. Yeni bölümde Saadettin Köpek kirli bir plan yapıp, Aydoğmuş'a Kayı obasında taş üstünde taş bırakmama emrini veriyor. Ertuğrul Bey ise Saadettin Köpek'i bularak oklarını çeviriyor. Yeni bölümde Saadettin Köpek ölüyor mu?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı. Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.

Aslıhan’ın ağır bir şekilde yaraladığı Köpek ölecek mi? Günalp, yaşanan bu hadiseyi öğrendiğinde nasıl bir hamle yapacak? Ertuğrul ve Günalp’ın karşı karşıya gelmeleri nereye varacak? Tekfur Kritos’un Ahmet’e vereceği yeni görev ne olacak? Ahmet ve Marya arasındaki gerilim tırmanacak mı? Yaşananların akabinde Kayı Obası’nın ahvali ne olacak?

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