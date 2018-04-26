Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı: Noyan geri döndü! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Ekranların en çok izlenen rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü bu hafta yapılan bir açıklama ile ertelenmişti. Sadettin Köpek'in ölümü sonrasında Diriliş Ertuğrul'da yeni bir devir başladı. Bununla birlikte yeni bir prodüksiyona girildiğini haber veren Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında azılı düşman Moğol komutanı Noyan geri döndü. Ahmet ''Ögeday Anadolu'nun fethi için hazırlıklarını tamamladı. Noyan adında bir komutanı ordunun başına koydu!'' diyerek kötü haberi veriyor. İşte Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115. SON BÖLÜM

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti.