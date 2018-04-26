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Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı: Noyan geri döndü! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümü bu hafta yayınlanmamıştı. Yapımcı tarafından yapılan açıklama ile yeni dönem, yeni prodüksiyon nedeniyle bir hafta erteleme olduğu söylendi. Heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Selçuklu'nun belalısı Noyan geri dönüyor. Ahmet (Ares)'in getirdiği haber ile Ertuğrul'u azılı düşmanı Noyan ile müthiş bir savaş bekliyor. İşte Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı: Noyan geri döndü! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Ekranların en çok izlenen rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü bu hafta yapılan bir açıklama ile ertelenmişti. Sadettin Köpek'in ölümü sonrasında Diriliş Ertuğrul'da yeni bir devir başladı. Bununla birlikte yeni bir prodüksiyona girildiğini haber veren Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında azılı düşman Moğol komutanı Noyan geri döndü. Ahmet ''Ögeday Anadolu'nun fethi için hazırlıklarını tamamladı. Noyan adında bir komutanı ordunun başına koydu!'' diyerek kötü haberi veriyor. İşte Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115. SON BÖLÜM

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti.

Diriliş Ertuğrul 115. son bölüm izle

Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?


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