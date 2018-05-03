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Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanı: Ertuğrul'un zor vedası! (Diriliş Ertuğrul 116. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2018 08:11 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 116. son bölümü dün akşam TRT 1 ekranlarında hayranları ile buluştu. Son bölümden sonra Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde Sadettin Köpek belasının defedilmesinden sonra eski bir düşman yeniden ortaya çıktı. Noyan, Selçukluların başına bela olan Moğol komutanı olarak Diriliş Ertuğrul'a geri geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde iki oyuncu diziye veda etti. İşte Diriliş Ertuğrul son bölümü ve yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanı: Ertuğrul'un zor vedası! (Diriliş Ertuğrul 116. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 116. son bölümü izleyenleri gözyaşlarına boğdu. TRT 1'de ekrana gelen son bölümden sonra Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde Halime Sultan'ın Osman'ın doğumundan sonra ölümü gözyaşları ile izlendi. Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'in ölümü sonrasında obada büyük bir sevinç yaşanır. Bu sevinç fazla uzun sürmez, iki olay ile kısa kesilir. Birincisi, Moğollarına başına komutan olarak Noyan'ın geri dönmesi ve diğeri ise Halime Sultan'ın ölümü. Diriliş Ertuğrul son bölümde Halime Sultan karakterini canlandıran Esra Bilgiç ve Marya karakterini oynayan Sera Tokdemir, diziye veda ettiler. Diriliş Ertuğrul son bölümü ve Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti…

Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir. Peki bu yeni düşman kimdir?

Diriliş Ertuğrul son bölümü izle

Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. Peki bu birliğin başındaki meşhur komutan kimdir? Bu komutanın burada ittifak kuracağı kişiler kimler olacaktır? Ertuğrul bunlara karşı mücadelesinde nasıl bir yol izleyecektir?

Diğer yandan obada her şey yolunda giderken, oba beklenmeyen bir hadiseyle sarsılacaktır. Peki bu beklenmedik hadise ne olacaktır?

HALİME SULTAN'IN ÖLÜMÜ

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Halime Sultan'a gözyaşları ile veda ediliyor. Ertuğrul Bey'in "Kaderimde seni ak kefenler içinde görmek mi varmış?" diyerek başında ağladığı Halime Sultan'a veda etmek ona çok zor gelmektedir. Diğer tarafta ise Gündüz, "Babam nasıl yiğit bir bey olmuşsa bizler de ona layık evlatlar olacağız" diye sesleniyor. Gündüz, Halime Sultan'ın defnedilme vakti geldiğini duyunca naaşının üzerine yatarak engel olmaya çalışıyor. Gündüz'ün "Anamın yeri Akçaotağıdır, kara toprak değildir" sözleri Ertuğrul Bey'in yüreğini sızlatıyor.


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