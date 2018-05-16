Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölümü izle: Ertuğrul, Noyan'ı öldürüyor mu?

Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölümü, bu akşam hayranları ile TRT 1 ekranlarında buluşuyor. Diriliş Ertuğrul geçen bölümde Halime Sultan'ın ölümü sonrasında Osman için süt anne arayışı başlamıştı. Dizinin yeni başrol oyuncusu olarak lanse edilen Oya Unustası ise Osman'ın süt annesi Sugay Hatun olarak diziye dahil oldu. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde ise Ertuğrul Bey, Sultan'dan gelen buyruk ile azılı düşmanı Noyan ile bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor. Diriliş Ertuğrul 118. bölüm 2. fragmanında Ertuğrul, Noyan'ın bir fırsat kolladığını, kendisini hazırlıksız yakaladığı an öldürmek isteyeceğini söylüyor. Fragmanda Ertuğrul'un Noyan diye bağırarak mızrağını fırlatması merak uyandırdı. Ertuğrul Bey, Noyan'ı öldürüyor mu? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ve özeti ile online izleme linki haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı