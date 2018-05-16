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Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölümü izle: Ertuğrul, Noyan'ı öldürüyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 16.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. TRT 1'de ekrana gelen Osmanlı Devleti kuruluşu öncesinde yaşananları ekrana getiren Diriliş Ertuğrul dizisi sezon finaline doğru yaklaşıyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul, Sultan'dan gelen emir sonrasında Noyan ile uzun bir yolculuğa çıkma zorunda kalır. Fakat bu yolculuk sırasında yaşanan gerginlik ile Ertuğrul, Noyan'ı öldürüyor mu? Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? İşte 118. bölüm fragmanları ve özeti...

Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölümü izle: Ertuğrul, Noyan'ı öldürüyor mu?

Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölümü, bu akşam hayranları ile TRT 1 ekranlarında buluşuyor. Diriliş Ertuğrul geçen bölümde Halime Sultan'ın ölümü sonrasında Osman için süt anne arayışı başlamıştı. Dizinin yeni başrol oyuncusu olarak lanse edilen Oya Unustası ise Osman'ın süt annesi Sugay Hatun olarak diziye dahil oldu. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde ise Ertuğrul Bey, Sultan'dan gelen buyruk ile azılı düşmanı Noyan ile bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor. Diriliş Ertuğrul 118. bölüm 2. fragmanında Ertuğrul, Noyan'ın bir fırsat kolladığını, kendisini hazırlıksız yakaladığı an öldürmek isteyeceğini söylüyor. Fragmanda Ertuğrul'un Noyan diye bağırarak mızrağını fırlatması merak uyandırdı. Ertuğrul Bey, Noyan'ı öldürüyor mu? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ve özeti ile online izleme linki haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı

Halime’nin vefatının ardından aç kalan Osman, sıhhatine kavuşabilecek mi? Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a ne amaçla elçi olarak gönderecek? Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? Tekfur Kritos’un ardından Kayı Obası’nın başına kim musallat olacak?

Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm izle (16 Mayıs Çarşamba TRT 1 20.00)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 118. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı, Abdurrahman'ın getirdiği haber ile başlıyor. Gelen haber üzerine Sultan'ın emriyle Noyan, Ertuğrul Bey ile görüşmeye gelmiştir. Bu olaya şaşıran Ertuğrul Bey, Noyan'ın ileteceği mesaj ile daha çok şaşırır. Çünkü Sultan'ın Ögeday Han'dan bir ricası vardır. Ve bunu iletmesi için Ertuğrul Bey'i seçmiştir. Yani Ertuğrul Bey ile Noyan, uzun bir yolculuğa çıkacaklardır. İşte yeni bölüm fragmanı...


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