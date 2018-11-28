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"Diriliş Ertuğrul" başrol oyuncusu Katar'da hayranlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

"Diriliş Ertuğrul" başrol oyuncusu Katar'da hayranlarıyla buluştu

"Diriliş Ertuğrul" dizisi başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Katar'da hayranlarıyla buluştu.

Doha Film Kurumu'nun düzenlediği Ajyal Film Festivali'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Düzyatan, buradaki Türk restoranı "Şazeli Katar"da hayranlarıyla bir araya geldi.

Hayranları Arap dünyasında beğeniyle izlenen "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncusu Düzyatan'la fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Restoran sahibi Ömer Seyfi Aktülün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da tanınan Düzyatan'a gösterilen bu ilgi ve misafirperverliğin, Türk dizilerinin Arap halkları üzerindeki etkisini ve gücünü yansıttığını belirtti.

Aktülün, Ertuğrul dizisi oyuncularının daha önce de Doha'yı ziyaret ettiğini ve büyük sevinçle karşılandıklarını aktardı.

Katarlı Ahmed Abdullah da "Ertuğrul'u görmekten dolayı çok mutluyuz. Dizinin bölümlerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu dizi bizim fikrimize ve vicdanımıza hitap ediyor. Katarlı aileler diziyi izlemek için bir araya geliyor." ifadelerini kullandı.

Doha Film Kurumu'nun organizasyonuyla bugün başlayan Ajyal Film Festivali, pazartesi gününe kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
diriliş: ertuğrul engin altan düzyatan Katar

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