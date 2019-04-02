Diriliş Ertuğrul'da Alıncak ölüyor mu? Albastı ve Dragos'ın kim olduğu ortaya çıkıyor mu? Diriliş Ertuğrul 142. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DRAGOS'UN GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKACAK MI? Ertuğrul Bey, Alıncak ve Albastı’yı Mergen’i kurtarmak için yaptığı baskında elinden kaçırmış, oğlu Gündüz’de yaralanmıştı. Fakat intikam için yeni bir oyun kurmuş, Alıncak’ı tuzağına çekmeyi başarmıştı. Dragos'un tertibi başkaydı; Mergen'in son yazdığı mektupta güya Keykavus'un Söğüt kırsalında olduğunda bahsediliyordu... Tabi ki bu Alıncak için bir tuzaktı... Dragos'un Beybolat'la (Albastı) kurduğu tertipse Ertuğrul’un Alıncak’ı tuzağa çekip öldürmesi ihtimali üstüne kuruluydu. Bu minvalde Dragos bu tuzağın yerini Beybolat'a haber verecek, Beybolat da hemen ardından yorgun düşmüş Kayılara saldırıp Ertuğrul'u öldürecektı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 142. yeni bölümüyle 3 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Ertuğrul Bey, Alıncak'ı konuşturmak için tüm işkence yöntemlerini deniyor. Alıncak ise konuşmamak için ölmeyi tercih ediyor. Albastı açığa çıkmamak için Alıncak'ı öldürmenin peşinde. Bamsı ise çılgına dönüyor.

Fakat Alıncak kendisi de bilmeden bu oyunu bozdu; Dragos'u yollamadı. "Sen de bizimle geliyorsun" dedi... Ertuğrul Bey’in planı işe yaradı ve Alıncak’ı yakaladı. Sıra Dragos ve Albastı’ya gelmişti.Karşı tarafta Beybolat (Albastı) Kayı obasına karıştırmak için Bamsı üzerinden yaptığı planlarda Sırma’yı kullanmaya başlamıştı. Yaptığı ziyaretlerle Hafsa’yı işleyen Sırma, Bamsı’nın ailesinde Kayı obasından göçme fikrinin oluşmasını sağlamıştı. Peki tüm bunların sonucunda Alıncak, Albastı’nın kim olduğunu Ertuğrul Bey’e söyleyecek mi? Dragos-Beybolat ittifakı nereye taşınacak? Dragos’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı ve tabii Bamsı, Kayı obasından göçecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ertuğrul Bey, Mergen’in Alıncak tarafından yakalandığını öğrenir ve hem Mergen’i kurtarmak hem de Alıncak ve Beybolat’ı bulup yeğeni Süleyman’ın intikamını almak ister. Dragos üzerinden bir oyun kurarak Alıncak’a ulaşmak isteyen Ertuğrul Bey, daha önce Hülagü Han tarafından gönderilmiş gerçek bir buyruğu Uranos’a vererek onlara iş birliği teklif eder ve buyruğu Alıncak’a götürmesini ister. Bunun karşılığında da Moğollara karşı kalelerini koruyacağını söyler.

Uranos buyrukla birlikte Alıncak’a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı’yı bulur. Mergen’i ellerinden kurtarır fakat Gündüz yaralanır. Peki Gündüz yaşayabilecek mi? Ertuğrul Bey, Albastı ve Alıncak’ı öldürebilecek midir?

Dragos elindeki tüm fırsatları kaçırıp çaresiz bir şekilde beklerken yeni bir oyun kurmak ister. Beybolat’ı takip ederek onu gizli bir mahzen de kıstırır ve gerçek Dragos’un kendisi olduğunu açıklar. Babasını Ertuğrul Bey’in öldürdüğünü söyleyerek kışkırtır ve işbirliği teklif eder. Bu görüşmeden yeni bir şer ittifakı oluşur. Peki Dragos’un Beybolat üzerinden yapacağı yeni oyun nelerdir?

