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Diriliş Ertuğrul'da Beypolat Bey ölüyor mu? Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 27.12.2018 23:48 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında, Beybolat Bey ile Ertuğrul Bey karşı karşıya geliyor. Ertuğrul Bey hükmünü dinlemeyen Beybolat Bey ve alplerini zindana attırıyor. Dragos iki obayı birbirine düşürmek için bunu kullanıyor. Dragos ise zindana atılan Beybolat'ı öldürerek suçu Ertuğrul Bey'in üstüne atıyor. İlbilge Hatun'a kardeşi Beybolat'ın öldürüldüğü söyleniyor. İşte Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm fragmanı.

Diriliş Ertuğrul'da Beypolat Bey ölüyor mu? Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul dzisi 130. yeni bölümüyle 2 Ocak Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde, Beybolat Bey ile Ertuğrul Bey'in karşı karşıya gelince ortalık karışıyor. Ertuğrul Bey, Beypolat ve alplerini zindana attırıyor. Dragos ise 'İki obayı birbirine düşürmek için elimize çok büyük bir fırsat verdi Ertuğrul Bey' diyerek kaos oluşturacak bir plan yapıyor. Dragos, Beypolat'ı zindanda öldürünce bu durum Ertuğrul Bey'den biliniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selcan’ın obasının Moğolların baskınına uğradığını ve beraberinde yaşananları anlatması, Ertuğrul ve Hayme’yi üzmüştü. Ama Ertuğrul’a Gündoğdu tarafından gönderilen mektupla, Ertuğrul onların güvende olduğunu öğrenmiş ve rahatlamıştı. Bu baskınları yapanın Albastı adında biri olduğu ve Albastı’nın da İlbilge’nin ağabeyi Beybolat olduğu anlaşılmıştı. Ancak bunu henüz kimse bilmiyordu. Ertuğrul, bunlar üzerine Aksakallılar ile görüşmüş ve Anadolu’da Moğollara karşı isyanı başlatmaya karar kılmıştı. Dragos ise tekrar güven kazanmak için İlbilgelere tuzak kurmuş ve bunun haberini de yine kendisi vermişti. Bu sayede Dragos, Zangoç kimliğiyle güven tazelemişti. Ertuğrul, Lais’in yaptıklarından sonra onun Dragos’un adamı olduğunu anlamış ve ona bunu itiraf ettirerek cezasını kesmişti.

Lais’in ölümüne öfkelenen Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Ertuğrul, üzerine kurulan tuzakları bertaraf edebilecek mi? Ertuğrul, Moğolların ölüm listesinde olan alimleri kurtarabilecek mi? Beybolat’ın Söğüt’e gelişiyle yeniden şekillenen Kayılar ve Umuroğulları arasındaki ilişki ne olacak? Ertuğrul ve Beybolat arasında neler yaşanacak? İlbilge, değişen bu durumlar karşısında nasıl bir konum alacak?

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