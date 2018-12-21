Diriliş Ertuğrul'da Dragon'un kaçırdığı İlbilge Hatun nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 129. yeni bölümünde şok gelişmeler yaşanacak. Diriliş Ertuğrul'da Söğüt'ten kafileyle birlikte sandıklar dolusu altın götürüleceğini öğrenen Dragos hain bir plan yaparak kafileyi pusuya düşürüyor. İlbilge Hatun da Dragos'un askerleri tarafından kaçırılıp kaleye hapsediliyor. Dragon'a ise komutanı İlbilge'yi öldürüp intikam alma teklifi yapıyor. İlbilge'nin kardeşi ise Ertuğrul Bey'e kaleyi basmayı teklif ediyor. Peki Ertuğrul Gazi ne yapacak? İlbilge Hatun nasıl kurtulacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz’ün masumiyetine İlbilge’yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.