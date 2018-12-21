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Diriliş Ertuğrul'da Dragon'un kaçırdığı İlbilge Hatun nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 21.12.2018 21:57 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Söğüt'ten altınların sandıklarla yola çıkarıldığı duyan Dragos hain bir plan yapıyor. Dragon'un planıyla kafile yolda pusuya düşürülüyor. İlbilge Hatun kaçırılıyor. İlbilge'nin kardeşi ise Ertuğrul Bey'e İlbilge'nin kaçırıldığını ve kaleyi basmaları gerektiğini söylüyor. Peki Dragos tarafından kaçırılan İlbilge Hatun ölüyor mu? İşte Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanı.

Diriliş Ertuğrul'da Dragon'un kaçırdığı İlbilge Hatun nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 129. yeni bölümünde şok gelişmeler yaşanacak. Diriliş Ertuğrul'da Söğüt'ten kafileyle birlikte sandıklar dolusu altın götürüleceğini öğrenen Dragos hain bir plan yaparak kafileyi pusuya düşürüyor. İlbilge Hatun da Dragos'un askerleri tarafından kaçırılıp kaleye hapsediliyor. Dragon'a ise komutanı İlbilge'yi öldürüp intikam alma teklifi yapıyor. İlbilge'nin kardeşi ise Ertuğrul Bey'e kaleyi basmayı teklif ediyor. Peki Ertuğrul Gazi ne yapacak? İlbilge Hatun nasıl kurtulacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz’ün masumiyetine İlbilge’yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.

Gündüz’ün aklanmasıyla Kayılar ve Umuroğulları arasında nasıl bir bağ olacak? Selcan ve Süleyman’ın obaya gelişi, beraberinde neleri getirecek? Selcan’la birlikte gelen haber nedir ? Ertuğrul tarafından yenilgiye uğratılan Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Öte yandan Emir Bahaeddin, Ertuğrul’u sıkıştırmak için ne yapacak? Söğüt’e gelecek olan yeni kişi kim olacak? Ertuğrul tüm bu yaşanılanlara karşı nasıl bir tavır takınacak?

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