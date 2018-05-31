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Diriliş Ertuğrul'da Ögeday öldü ortalık karıştı! Obaya sızan Almıla Hatun Noyan'ın kardeşi çıktı

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 31.05.2018 01:09 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 30 Mayıs Çarşamba ekrana gelen 120. bölümünde, Moğol Han'ı Ögeday’ın karşısına çıkan Ertuğrul, Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etti. Ancak Ertuğrul bunu düşmanına karşı zaman kazanmak amacıyla yaptı. Sulh anlaşmasının ardından ise Ögeday Han'ın öldüğü ortaya çıktı ve Moğol askerleri Ertuğrul'u öldürmek istedi. Noyan ve askerleriyle karşı karşıya gelen Ertuğrul Bey kurtuldu. Ancak obaya derici olan gelen Almıla'nın aslında Noyan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul'da Ögeday öldü ortalık karıştı! Obaya sızan Almıla Hatun Noyan'ın kardeşi çıktı

Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Bol aksiyon sahnesinin olduğu son bölümde, Moğol Han'ı Ögeday’ın karşısına çıkan Ertuğrul, Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul eder. Noyan bu duruma çok şaşırır. Ancak Ertuğrul'un yeni bir planı vardır. Yapılan sulh anlaşmasından sonra ise Ögeday, Anadolu'yu ele geçirme planını açıkladı. Anlaşmanın ertesinde ise Ögeday Han öldü. Noyan'ın emriyle askerler Ertuğrul Bey'i öldürmek istedi. Obadan kaçmayı başaran Ertuğrul Bey'in yolu Noyan ve askerleri tarafından kesildi. Onlarca Moğol askerinin ele geçirebildiği Ertuğrul Bey, alplerinin yetişmesiyle kurtuldu ve göğüs göğüse çarpışma yaşandı. Okla vurulan Noyan ise yaralı halde kaçmayı başardı.

Dizinin finalinde ise, daha önce obaya derici olarak gelen ve yaşamaya başlayan Almıla Hatun'un aslında hain ve Noyan'ın kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Obalarına kadar sızan haini öğrenen Ertuğrul Bey ve alpleri kötü bir şey olmadan yetişebilmek için dört nala yola çıktı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday’a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek? Almıla’nın hain planları nereye varacak? Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak?

Diriliş Ertuğrul 120. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finaline iki bölüm kala Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul son bölümde Ögeday'ın teklifini kabul eden Ertuğrul, söz verdiği gibi oğlunu vermek için obaya dönmek üzere harekete geçer. Almila'nın Noyan'ın casusu olduğu öğrenilince tez yola çıkarlar. Fakat Noyan, Ertuğrul Bey'e pusu kurar ve tutsak eder. Şimdi Ertuğrul Bey ve Osman'ın hayatı tehlikededir. İşte Diriliş Ertuğrul 120. yeni bölüm fragmanları, özeti

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