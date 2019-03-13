Diriliş Ertuğrul'da sandık sırrı nedir? Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölümüyle 13 Mart Çarşamba akşamı ekranda olacak. Yeni bölümde, Alıncak’ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, Sultan Keykavus’u ona teslim edeceğini söyleyerek ağabeyi Gündoğdu’nun effedilmesini ve altınların izini sürmeyi bırakmasını istemişti. Olası bir başarısızlıkta Hülagü Han’ın gazabından korkan Komutan Alıncak, bu şartları kabul etmiş gibi gözükmüştü. Ertuğrul beyin işaret ettiği yerden Sultan Keykavus’u almaya giden Moğollar’ı bir sürpriz bekliyor.

Yeni bölümde, Ertuğrul tüm sancakları indirterek Kayı sancaklarını yerleştirtiyor. Ertuğrul Söğüt’ü geri alırken, Ertuğrul’un adamları da Keykavus’u büyük bir tehlikeden kurtarıyor. Dragos bu şekilde emellerine bir kez daha kavuşamıyor. İlbilge obada olanlardan şikayetçi oluyor. Ertuğrul kılıç hakkının namus olduğunu ona anlatıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 139. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar’a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos’un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus’u kaçırmış Beybolat’ın baş alpı Yınal’ı ve Komutan Alıncak’ın baş nökeri Subutay’ı öldürmüştü.