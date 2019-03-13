Diriliş Ertuğrul'da sandık sırrı nedir? Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölümüyle 13 Mart Çarşamba akşamı ekranda olacak. Yeni bölümde, Alıncak’ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, Sultan Keykavus’u ona teslim edeceğini söyleyerek ağabeyi Gündoğdu’nun effedilmesini ve altınların izini sürmeyi bırakmasını istemişti. Olası bir başarısızlıkta Hülagü Han’ın gazabından korkan Komutan Alıncak, bu şartları kabul etmiş gibi gözükmüştü. Ertuğrul beyin işaret ettiği yerden Sultan Keykavus’u almaya giden Moğollar’ı bir sürpriz bekliyor.
Yeni bölümde, Ertuğrul tüm sancakları indirterek Kayı sancaklarını yerleştirtiyor. Ertuğrul Söğüt’ü geri alırken, Ertuğrul’un adamları da Keykavus’u büyük bir tehlikeden kurtarıyor. Dragos bu şekilde emellerine bir kez daha kavuşamıyor. İlbilge obada olanlardan şikayetçi oluyor. Ertuğrul kılıç hakkının namus olduğunu ona anlatıyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 139. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar’a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos’un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus’u kaçırmış Beybolat’ın baş alpı Yınal’ı ve Komutan Alıncak’ın baş nökeri Subutay’ı öldürmüştü.
Tüm bu olaylar sırasında Ertuğrul Bey ve alpları Söğüt’e çıkarma yapmış ve uç beyliğinin merkezini geri almıştı. Ertuğrul Bey ve Dragos cephesinde bunlar yaşanırken gönülsüzce af beratı vermek zorunda kalan ve altınların peşini bırakacağına dair Ertuğrul Beye söz veren Alıncak, Beybolat’la başbaşa vererek başka bir plan yapmıştı. Af beratının Gündoğdu’ya ulaşmaması için bu beratı babasına götüren Süleyman’a tuzak kurulmuştu. Beybolat’ın adamları tarafından mağaraya götürülen Süleyman’ın durumu endişe vericiydi…
Acaba Süleyman konuşacak mı? Söğüt’ü ve uç beyliğini yitirmesinin yanında en yakın adamı Yınal’ı kaybeden Beybolat’ın yeni oyunu ne olacak? Ertuğrul ve Alıncak arasında kendilerine bir yol çizmeye çalışan Dragos ve adamları elde ettikleri sandıktan ne öğrenecek? Uç beyliğini kaybettikleri için çok üzülen Sırma ve İlbilge nasıl bir yol izleyecek?
Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı Diriliş Ertuğul'da Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete isimler de rol alıyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Diriliş Ertuğrul’da bu hafta Hülagü Han tarafından idam edilmek istenen Sultan Keykavus’u bulup onun gözüne girmeyi planlayan Alıncak amacına ulaşamadan Ertuğrul Bey tarafınan kaçırıldı.
Komutan Alıncak, Sultan Keykavus’u Ertuğrul Bey’in kaçırdığından şüphelense de Ertuğruş Bey, Moğolların arasına soktuğu Mergen sayesinde Sultan’ı Berke Han’ın kaçırdığına inandırır. Alıncak düzenlediği plan ile Ertuğrul Bey’den altınları geri alıp onu öldürme planları yaparken Ertuğrul Bey’in teklifi ile neye uğradığını şaşırır. Sultan Keykavus’u teslim edeceğini söyleyen Ertuğrul’un ağzından dökülen sözler Alıncak için büyük bir itibar meselesi olduğu için durumu kabul etmek zorunda kalır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum