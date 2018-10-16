‘Diriliş Ertuğrul’da 'sızıntı' şoku! Fotoğraflar kriz çıkardı

Yeni bölümlerinin heyecanla beklendiği Diriliş Ertuğrul setinden haber var! Sette çekimler sürerken Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu ilginç bir yazı kaleme aldı...
İşte "Diriliş Setinde 'Sızıntı' Alarmı" başlıklı yazı:
Her sezon öncesi söyleşi için gittiğim ‘Diriliş Ertuğrul’un setine bu kez başka bir nedenle misafir oldum. Arkadaşım Barbaros Yüksel’in Avustralya’dan tanıdığı Lübnanlı bir aile, Türkiye’ye tatile geldi. Amaçları, hem tatil yapıp hem de Avustralya’da her bölümünü defalarca izledikleri projenin setine gidip, Engin Altan Düzyatan’la bir kare fotoğraf çektirmekti.
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayıp, Avustralya’dan gelen Lübnan asıllı ailenin dileğini ilettim. Bozdağ, “Tamamdır, setten arkadaşlar arayacak ve randevu verecekler” dedi. Çok geçmeden arayan görevli, “Bugün ve yarın harici çekimler var. Ertesi gün platodayız. Engin Altan Düzyatan da platodaki çekimlerde olacak, o zaman gelin” deyince, öyle yaptık.
Riva’daki yeni platoya girmeden bizi karşılayan görevli, “Misafirlerimiz sakın ola içeride cep telefonuyla bir şey çekmesin. İstedikleri fotoğraf varsa biz çekip, verelim” dedi.
OYUNCU KADROSU DEĞİŞTİ
Sete gittiğimizde Ertuğrul’la, dizinin yeni karakterlerinden oğlu Osman Gazi’nin çocukluk dönemini canlandıran oyuncunun çekimleri vardı.
Avustralya’dan gelen turistler, Düzyatan’la tanıştı ama birlikte fotoğraf çektiremedi. Çünkü oyuncunun üzerinde Ertuğrul kostümü vardı. “İnsanlar buraya kadar geldi, hiç değilse Düzyatan’ın kostümünü göstermeden yakın plan fotoğraflarını siz çekin, verin” dedik, o da olmadı. Sebebini sorduğumda aldığım yanıt şuydu:
“Diriliş Ertuğrul, baştan aşağı yenilendi. Burada yeni bir plato kuruldu. Dizi, bıraktığı yerden 15 yıl sonrasını anlatacağı için oyuncu kadrosunun yüzde 95’i değişti. Seyircilerden önce bu dünyanın görülmesini istemediğimiz halde, Ertuğrul’la oğullarının olduğu kapak çekiminden, biri görüntü çekip, dışarı sızdırdı.
O fotoğrafları fanların kurduğu yabancı internet sitelerinden kaldırmaya ve sızıntıyı kimin yaptığını bulmaya çalışırken, yapım şirketinin aldığı bir karar bu. Yeni dekoru ve oyuncuların kostümlü halini çektiremiyoruz.”
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