‘Diriliş Ertuğrul’da 'sızıntı' şoku! Fotoğraflar kriz çıkardı

Yeni bölümlerinin heyecanla beklendiği Diriliş Ertuğrul setinden haber var! Sette çekimler sürerken Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu ilginç bir yazı kaleme aldı...

İşte "Diriliş Setinde 'Sızıntı' Alarmı" başlıklı yazı:

Her sezon öncesi söyleşi için gittiğim ‘Diriliş Ertuğrul’un setine bu kez başka bir nedenle misafir oldum. Arkadaşım Barbaros Yüksel’in Avustralya’dan tanıdığı Lübnanlı bir aile, Türkiye’ye tatile geldi. Amaçları, hem tatil yapıp hem de Avustralya’da her bölümünü defalarca izledikleri projenin setine gidip, Engin Altan Düzyatan’la bir kare fotoğraf çektirmekti.

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayıp, Avustralya’dan gelen Lübnan asıllı ailenin dileğini ilettim. Bozdağ, “Tamamdır, setten arkadaşlar arayacak ve randevu verecekler” dedi. Çok geçmeden arayan görevli, “Bugün ve yarın harici çekimler var. Ertesi gün platodayız. Engin Altan Düzyatan da platodaki çekimlerde olacak, o zaman gelin” deyince, öyle yaptık.

Riva’daki yeni platoya girmeden bizi karşılayan görevli, “Misafirlerimiz sakın ola içeride cep telefonuyla bir şey çekmesin. İstedikleri fotoğraf varsa biz çekip, verelim” dedi.