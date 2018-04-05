Diriliş Ertuğrul'da şok ayrılık! Aslıhan Hatun öldü mü?

Diriliş Ertuğrul dizisinin 4 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 113. bölümünde şok bir veda yaşandı. Sadettin Köpek Aslıhan Hatun'u hançerleyerek öldürdü.
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine oldukça heyecan seviyesi yüksek, dramatik dakikalar yaşattı. Diriliş Ertuğrul'un 113. bölümünde, Sadettin Köpek, Aslıhan Hatun'u bıçaklayarak öldürdü. Ertuğrul Bey ve alpleri ise Aslıhan Hatun'un intikamını almak için yemin etti.
Dizinin son bölümünde Sadettin Köpek ve Aslıhan Hatun karşı karşıya geldi. Aslıhan Hatun hançeriyle Sadettin Köpek'i yaraladı. Ancak Emir Sadettin ise son bir hamleyle Aslıhan Hatun'u göğsünden ve boğazında hançerledi.
Aslıhan Hatun'un ölümü obayı yasa boğdu. Cenazesi obaya gelen Aslıhan Hatun için intikam yemini edildi. Obaya gelen Ertuğrul Bey ve Turgut ölüm haberini aldı. Turgut Aslıhan Hatun'un cenazesi yanında ant içerek, 'Ant olsun ki, o soysuzun sonu bana verdiğin bu hançerle olacak Kanın yerde kalmayacak yiğit hatunum' dedi.
Aslıhan Hatun'un cenaze töreni de duygusal anlar yaşattı. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Ertuğrul Bey ve alpleri intikam yemini etti. Ertuğrul Bey ve alpleri, 'Aslıhan Hatun ve tüm mazlumlar için. Gök pusatlarımız hainlerin kanına bulanmadan kınına girmeyecek. Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek, dişe diş kana kan intikam' sözleriyle yemin etti.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. BÖLÜMDE GÜNALP VE ERTUĞRUL BEY KAPIŞTI!
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı.
Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.
‘’Saadettin Köpek yüzünden devleti de obaları da ateşe atamayız Artuk Bey.. Aksakallılar bizden bu isyanı durdurmamızı ister. Tez durdurmazsak bu isyan devleti felakete götürür..’’
"Devletimize dişini geçirmiş yılanın kafasını koparma vakti gelmiştir!"
Diriliş Ertuğrul yeni bölümde ise Aslıhan’ın ağır bir şekilde yaraladığı Köpek ölecek mi? Günalp, yaşanan bu hadiseyi öğrendiğinde nasıl bir hamle yapacak? Ertuğrul ve Günalp’ın karşı karşıya gelmeleri nereye varacak? Tekfur Kritos’un Ahmet’e vereceği yeni görev ne olacak? Ahmet ve Marya arasındaki gerilim tırmanacak mı? Yaşananların akabinde Kayı Obası’nın ahvali ne olacak?
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