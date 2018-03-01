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Diriliş Ertuğrul'da Sultan zehirlenerek öldürüldü! Diriliş Ertuğrul 109. bölüm fragmanı yayınlandı

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 01.03.2018 01:14 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 108. bölümünde Selçuklu Sultanı Alaeddin zehirlenerek öldürüldü. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde diziye katılan Burak Dakak ise Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul'un yeni yayınlanan 109. bölüm fragmanında ise Emir Saadettin Köpek saraya dönerek 'Sultan Saadettin olmanın zamanı' geldi diyor.

Diriliş Ertuğrul'da Sultan zehirlenerek öldürüldü! Diriliş Ertuğrul 109. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul 108. son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümünde Ares, Müslüman olarak Ahmed adını aldı ve Ertuğrul Bey ile birlikte hareket etmeye başladı. Sultan Alaaddin ise zehirlenerek öldürüldü.

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Diriliş'in yeni bölümünde Emir Saadettin Köpek yeniden saraya dönüyor. Saadettin Köpek, 'Artık Sultan Saadettin olmanın zamanı geldi' sözleriyle yeni hedefini ortaya koyuyor. Şehzade Gıyaseddin saraya dönüyor, babamın katilleri ile iş mi tuttun ana diyerek Mahberi Hatun'a kılıç çekiyor. Mahberi Hatun yaptığı konuşma ile Gıyaseddin'i Ertuğrul'a karşı dolduruyor. Gıyaseddin bunun üzerine şerefimiz için Ertuğrul ölecek diyerek kılıcını yere saplıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. BÖLÜM FRAGMANI


DİRİLİŞ ERTUĞRUL 108. SON BÖLÜM ÖZETİ
Diriliş Ertuğrul 108. bölüm de Müslüman olmaya karar veren Ares Ahmed adını alıyor. Ertuğrul Bey ile dost olarak obaya alp olmak isteyen Ahmed'i Halime Sultan affetmek istemiyor ve kılıç çekiyor. Ancak Ahmed'in sözleri Halime Sultan'ı da etkiliyor ve o da Ahmed'i affediyor. Ertuğrul Bey yanına aldığı birkaç alp ve Ahmed ile obaya dönmüyor. Emir Saadettin ve Mahberi Hatun'un Sultan Alaaddin'i öldürme planını engellemek isteyen Ertuğrul Kayseri'de sefer hazırlıklarının yapıldığı yere doğru yola çıkıyor. Ancak Saadettin Köpek, kurnaz bir planla Atabey Altunoba'nın imzası ile bir mektubu Sultan Alaaddin'e gönderiyor. Ertuğrul'un adaletini sorguladığını ve kendisini öldüreceğine inanan Sultan askerlerine Ertuğrul'u yakalama emri veriyor. Kayseri'de bulunan Sultan'ın yanına giden Ertuğrul yolda Selçuklu askerleri tarafından durduruluyor. Ertuğrul kan dökmemek için teslim oluyor ama yanlış yaptıklarını söylüyor. Geçtiğimiz bölümde hain olduğu ortaya çıkan Marya'yı Artuk Bey öğreniyor. Bunun üzerine kurnaz bir plan yapan Artuk Bey, Bamsı'ya ile Turgut' un kavga etmesini istiyor. Bamsı, Turgut'u öldürdü süsü vererek Marya'yı kandırıyorlar. Marya bu haberi Titan'a gönderince Titan hain bir planla Hanlı Pazar'a saldırıyor. Ama Artuk Bey'in tuzağına düşüyor. Titan, Bamsı'yla savaşıyor ve esir düşüyor. Ertuğrul'un Sultanın yanına ulaşmasını engellemeye çalışan Saadettin Köpek' in adamları Ertuğrul ve Selçuklu askerlerine saldırıyor. Ancak Ertuğrul ve Kasım önderliğindeki askerler saldırıyı bertaraf ediyor. Bu sırada Ertuğrul'u kurtaran Ahmed yaralanıyor.

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