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Diriliş: Ertuğrul dizisi oyuncuları Esenlerli hayranlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en çok sevilen dizilerinden olan “Diriliş: Ertuğrul” dizisinin oyuncuları Esenler’de hayranlarıyla buluştu.Esenler Belediyesi’nin “Ramazan Yeniden Diriliştir” konseptiyle düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında, Türkiye’nin ve dünyadaki Türk coğrafyasının da severek izlediği “Diriliş: Ertuğrul” dizisinin oyuncuları Esenlerli hayranlarıyla buluştu.

Türkiye’nin en çok sevilen dizilerinden olan “Diriliş: Ertuğrul” dizisinin oyuncuları Esenler’de hayranlarıyla buluştu.
Esenler Belediyesi’nin “Ramazan Yeniden Diriliştir” konseptiyle düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında, Türkiye’nin ve dünyadaki Türk coğrafyasının da severek izlediği “Diriliş: Ertuğrul” dizisinin oyuncuları Esenlerli hayranlarıyla buluştu. Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşen “Ramazan Sohbetleri” programında, dizide Artuk Bey karakterini canlandıran “Ayberk Pekcan”, Abdurrahman Alp Başı karakterini canlandıran “Celal Al”, Osman karakterini canlandıran “Emre Üçtepe” ve Melik Alp karakterini canlandıran “Melikşah Özen” sahnede yerlerini aldı. Yoğun ilginin bulunduğu söyleşiye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da katıldı. Dizi hakkında vatandaşların sorularını cevaplayan oyuncular, dizi hakkında da bilgiler verdi. Söyleşi sonunda Başkan Göksu’ya dizi oyuncuları tarafından kılıç hediye edildi ve akabinde hatıra fotoğrafı çektirildi.
“Bu toprakların çocukları kendi kökünden bir şeyi sahnede gördüğü zaman ona resim olarak bakmaz”
Milli değerlerin sahnede görülmesinin önemini vurgulayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bugün burada Ramazan-ı Şerif’in gecesini, bugün burada Ramazan’ın hissini, hissiyatını ve her bir şekilde hissetmek, Ramazan’ı Ramazan gibi yaşamak için Esenler’in sokaklarında, meydanlarında, Esenler’in her bir tarafında kardeşlerimiz can alıcı bir şekilde Ramazan’ın heyecanını yaşıyorlar. Biz Ramazan’ın heyecanını yaşarken, bir taraftan hayatımızı Ramazanlaştırmaya, bir taraftan hayatımızı Ramazanlaştırırken Ramazan’ın ruhu olan tanış olmaya, dayanışmaya, kardeş olmaya, birbirimizi sevmeye ve birlikte Türkiye olduğumuzu herkese ve her şekilde ifade etmeye devam ediyoruz. Milletimizin gönlünde taht kuran Diriliş diziminiz oyuncularıyla birlikte onlarla hasbihal edeceksiniz. Bu toprakların çocukları kendi kökünden, kendi ruhundan, kendi değerlerinden, kendi anlayışlarından, kendi medeniyetlerinden bir şeyi sahnede gördüğü zaman ona resim olarak bakmaz, ona kendisi gibi, kendisi olduğu için sever ve sayar” dedi.

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