Diriliş Ertuğrul dizisine Mehmetçik Kutül Amare'den transfer! Uğur Karabulut kimdir?

Selcan’ın obasının Moğolların baskınına uğradığını ve beraberinde yaşananları anlatması, Ertuğrul ve Hayme’yi üzmüştü. Ama Ertuğrul’a Gündoğdu tarafından gönderilen mektupla, Ertuğrul onların güvende olduğunu öğrenmiş ve rahatlamıştı. Bu baskınları yapanın Albastı adında biri olduğu ve Albastı’nın da İlbilge’nin ağabeyi Beybolat olduğu anlaşılmıştı. Ancak bunu henüz kimse bilmiyordu. Ertuğrul, bunlar üzerine Aksakallılar ile görüşmüş ve Anadolu’da Moğollara karşı isyanı başlatmaya karar kılmıştı. Dragos ise tekrar güven kazanmak için İlbilgelere tuzak kurmuş ve bunun haberini de yine kendisi vermişti. Bu sayede Dragos, Zangoç kimliğiyle güven tazelemişti. Ertuğrul, Lais’in yaptıklarından sonra onun Dragos’un adamı olduğunu anlamış ve ona bunu itiraf ettirerek cezasını kesmişti.

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölümüyle 25 Aralık Çarşamba akşamı ekranda olacak. Diriliş Ertuğrul dizisine 129. yeni bölümde İlbilge Hatun'un (Hande Soral) kız kardeşi Sırma rolünü Öykü Çelik katılacak. Dizinin bir yeni oyuncusu ise son olarak Mehmetçik Kutül Amare dizisinde Niyazi rolünü canlanduran Uğur Karabulut olacak.

Lais’in ölümüne öfkelenen Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Ertuğrul, üzerine kurulan tuzakları bertaraf edebilecek mi? Ertuğrul, Moğolların ölüm listesinde olan alimleri kurtarabilecek mi? Beybolat’ın Söğüt’e gelişiyle yeniden şekillenen Kayılar ve Umuroğulları arasındaki ilişki ne olacak? Ertuğrul ve Beybolat arasında neler yaşanacak? İlbilge, değişen bu durumlar karşısında nasıl bir konum alacak?

UĞUR KARABULUT KİMDİR?

1983 doğumlu olan Uğur Karabulut, Mehmetçik Kutlu Zafer'de Niyazi karakterini canlandırıyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu olan oyuncu, televizyon dünyasına reklamlarla girdi. Oynadığı pek çok reklamdan sonra 2008 yılında ilk dizi çalışması Vurgun ile oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Şüphe, Hayat Devam Ediyor ve Emir'in Yolu dizilerinde oynadı.

UĞUR KARABULUT DİZİLERİ

Mehmetçi Kutlu Zafer - 2018

Lise Devriyesi – 2017

Hayat Şarkısı – 2016

Her Sevda Bir Veda – 2014

Yedi Güzel Adam – Süleyman – 2014

Vurgun - 2008

Şüphe

Emir'in Yolu

