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'Diriliş Ertuğrul' oyuncuları Fetih Müzesi'nde

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 09:33 | Son Güncelleme

PANORAMA 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki ‘Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları’ sergisi, dizi oyuncularının da katıldığı törenle açıldı.

'Diriliş Ertuğrul' oyuncuları Fetih Müzesi'nde

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - PANORAMA 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki ‘Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları’ sergisi, dizi oyuncularının da katıldığı törenle açıldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin 'İlbilge Hatun'u Hande Soral, 'Gündüz Bey' rolüne hayat veren Arif Diren, 'Dragos' rolüyle ekranlara çıkan İlker Aksum ve 'Dumrul Alp' rolündeki Edip Zeydan ile 'Melikşah Alp' rolündeki Melikşah Özen, Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede düzenlenen ‘Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları’ sergisinin açılış töreni için gelen oyuncular Panorama 1326'ya hayran kaldı. Gördükleri karşısında hayranlığını gizleyemeyen Diriliş Ertuğrul'un 'Dragos'u, Bursalı sanatçı İlker Aksum,"Şok oldum. Bursalı olmaktan, Gemlikli olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en güzel müzelerinden birindeyiz" dedi. Dizinin 'İlbilge Hatun'u Hande Soral ise "Kendi memleketimde bu kadar güzel ilk panoramik müzeyi görmekten mutluluk duydum. Emeği geçen herkesin eline sağlık" ifadelerini kullandı.

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'Diriliş Ertuğrul' oyuncuları Fetih Müzesi'nde'Diriliş Ertuğrul' oyuncuları Fetih Müzesi'nde'Diriliş Ertuğrul' oyuncuları Fetih Müzesi'nde'Diriliş Ertuğrul' oyuncuları Fetih Müzesi'nde

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