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"Diriliş Ertuğrul" sevgisi Şırnaklı öğrencilerin kara kalemlerine yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden, yetenekleri sayesinde Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinde okumaya dereceyle hak kazanan iki kuzen, TRT'nin sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul" oyuncularının portresini kara kalem ile çizdi - Öğrencilerden Tekin Akdoğan: "Her bir resmi bazen kuzenimle, bazen tek başımıza çizdik. Sonuçta çok güzel ve ilgi çeken bir çalışma ortaya çıktı" - Resim öğretmeni Kadriye Aktekin: "Çok başarılı bir çalışma olmuş. Doğu'da bu tür yeteneklerin ön plana çıkması gerekir"

FECRİ BARLIK - "Diriliş Ertuğrul" sevgisi Şırnaklı lise öğrencisi iki kuzenin kara kalemine yansıdı.

Beytüşşebap ilçesindeki Şehit Yalçın Aydın Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan kuzenler Osman Akdoğan ve Tekin Akdoğan'ın resme yeteneği, okulu ziyaret eden Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinde resim öğretmeni Kadriye Aktekin'in dikkatini çekti.

Aktekin'in tavsiyesi üzerine iki yıl önce girdikleri sınavda elde ettikleri birincilik ve üçüncülük ile Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinde okumaya hak kazanan iki genç, okuldan arta kalan zamanlarında resim çiziyor.

Genç yeteneklerin çizdiği eserler arasında en dikkat çekeni kayı boyunun Ertuğrul Gazi önderliğinde mücadele dolu günlerini anlatan, izlenme oranlarında yüksek paya sahip TRT'nin sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul" oyuncuları oldu.

Evde iki ay süren çalışma ile Ertuğrul Bey'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın yanı sıra Bamsı Beyrek'i canlandıran Nurettin Sönmez, "Hayme Ana" karakterine hayat veren Hülya Darcan, "Turgut Alp"i canlandıran Cengiz Coşkun, "Artuk Bey" rolündeki Ayberk Pekcan ve diğer oyuncuları resmeden kuzenler, bu eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Kuzenlerin en büyük hayali kara kalem portrelerini çizdiği oyuncularla tanışabilmek.

- "Çok güzel ve ilgi çeken bir çalışma ortaya çıktı"

Kuzenlerden Osman Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokulda merak duydukları resim çizmeyi lisede daha da geliştirdiklerini söyledi.

Diriliş Ertuğrul dizisini çok sevdiklerini ifade eden Akdoğan, bu nedenle oyuncularının resmini çizmek istediklerini belirtti. Bu çalışmayı görenlerin çok beğendiğini, kendi resimlerini de çizmelerini isteğini dile getiren Akdoğan, çalışmayı severek sanatseverlerin beğenisine sunduklarını aktardı.

Tekin Akdoğan da resimlerinde sadece kara kalem tekniği kullandıklarını anlatarak, "Her bir resmi bazen kuzenimle, bazen tek başımıza çizdik. Sonuçta çok güzel ve ilgi çeken bir çalışma ortaya çıktı." dedi.

Resim öğretmeni Aktekin, Osman ve Tekin Akdoğan'ın yetenekleriyle göz doldurduğunu gördüğü öğrencileri Şırnak Güzel Sanatlar Lisesine yönlendirdiğini belirterek, "Osman ve Tekin bana resim yeteneklerini gösterdi. Çok güzel ve özgün resim çizmişlerdi. Okulumuzun sınav tarihlerinden bahsettim. Her ikisi de girdikleri sınavda derece yaptılar. Biri birinci, diğeri de üçüncü oldu. Her ikisi de yetenekli başarılı öğrenciler." diye konuştu.

Öğrencilerin Diriliş Ertuğrul dizisinin karakter oyuncularını çizdikleri eserleri çok beğendiğini dile getiren Aktekin "Çok başarılı bir çalışma olmuş. Bu kadarını gerçekten ben de beklemiyordum. Doğu'da bu tür yeteneklerin ön plana çıkması gerekir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin çalışmalarını sosyal medyada paylaşan Şehri Nuh İlkokulunda öğretmen Çiğdem Yakut, bölgenin bu tür yeteneklerle ön plana çıkmasını istediklerini aktardı.

Öğrencilerin çalışmalarının sosyal medyada ilgi gördüğüne işaret eden Yakut, "Veli ziyaretimde öğrencimin ağabeyi Tekin Akdoğan ve kuzeni Osman Akdoğan'ın çizdiği dizi kahramanlarının resimleri dikkatimi çekti. Bu resimleri sosyal medyada paylaştım ve oldukça dikkat çekti. Amacım bu yeteneklerin artarak devam etmesidir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
diriliş: ertuğrul resim şırnak

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