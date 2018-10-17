MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul yapımcısı yeni projesini açıkladı

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Celaleddin Harezmşah Mengüberti'nin filmini çekmek istediğini açıkladı

Diriliş Ertuğrul yapımcısı yeni projesini açıkladı

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı daveti üzerine Taşkent’e gitti.

Özbekistan Kültür Bakanı Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, “Özbekkino” Milli Sinema Ajansı Başkanı Furkat Zakirov'un da bulunduğu, Uluslararası Basın Kulübü tarafından düzenlenen toplantıda Özbekistan ve Türkiye arasında sinema alanında işbirliği konusunu değerlendirdi.

Özbekistan'da sevilerek izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ, basın toplantısında Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı olan Celaleddin Harezmşah Mengüberti'nin filmini çekmek istediğini açıkladı.

,7yhl2rcbtkqcWExwE-Ij2Q

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAN SONRA...

Bozdağ şöyle konuştu: “Emir Timur, Uluğ Bey, Celaleddin Harezmşah gibi Özbek hükümdarlarının adaletle devleti yönetmesi her zaman ilgimi çekmiştir. Bu konuda derin araştırmalarım var. Diriliş dizisinin çekmemizin nedeni de Ertuğrul'un yönetiminde adaletin esas alındığıdır."

"Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası, dünyanın birçok ülkesinden tarihi kahramanlar veya hükümdarların filmini çekme teklifi aldım, ama hepsini reddettim."

"İsteğim, Celaleddin Harezmşah'ın hayatını film yapmak. Eğer bu konuda tam mütabakat sağlarsak, çok güzel bir film olacak diye inanıyorum”

PARTNERBurada yaşayacak kadar cesur musunuz?Burada yaşayacak kadar cesur musunuz?
Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları
Diriliş Ertuğrul yeni sezonda nasıl devam edecek? Diriliş Ertuğrul ekibinden açıklamaDiriliş Ertuğrul yeni sezonda nasıl devam edecek? Diriliş Ertuğrul ekibinden açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Mehmet Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları

Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları

Diriliş Ertuğrul yeni sezonda nasıl devam edecek? Diriliş Ertuğrul ekibinden açıklama

Diriliş Ertuğrul yeni sezonda nasıl devam edecek? Diriliş Ertuğrul ekibinden açıklama

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da Ögeday öldü ortalık karıştı! Obaya sızan Almıla Hatun Noyan'ın kardeşi çıktı

Diriliş Ertuğrul'da Ögeday öldü ortalık karıştı! Obaya sızan Almıla Hatun Noyan'ın kardeşi çıktı

Diriliş Ertuğrul yapımcısından Diriliş Osman açıklaması (Diriliş Ertuğrul finali ne zaman)

Diriliş Ertuğrul yapımcısından Diriliş Osman açıklaması (Diriliş Ertuğrul finali ne zaman)

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Moğol imparatoru Ögeday'a biat mı etti? 'Hanlar hanı Ögeday Han'a tabi olmayı kabul ederim'

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Moğol imparatoru Ögeday'a biat mı etti? 'Hanlar hanı Ögeday Han'a tabi olmayı kabul ederim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.