Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 5. sezona dair ipuçları ve yayın tarihi

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu Eylül ayı başları itibariyle gün geçtikçe artan bir şekilde sorulmaya devam ediyor. Hayranları, bir an önce Diriliş Ertuğrul yeni sezonunu izlemek istiyor. Diriliş Ertuğrul 4. sezonu 121. bölümü ile final yapmıştı. O zamanlar en çok merak edilen yeni sezonda Diriliş Ertuğrul mu yoksa Diriliş Osman mı olacağı sorusuydu. Ancak yapımcılardan gelen açıklama ile yeni sezonunda Diriliş Ertuğrul olarak devam edeceği öğrenildi. Şimdi ise Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair ipuçları ve 5. sezon yayın tarihi ile ilgili açıklama geldi. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat geçen sene Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.