Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 5. sezona dair ipuçları ve yayın tarihi

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu Eylül ayı başları itibariyle gün geçtikçe artan bir şekilde sorulmaya devam ediyor. Hayranları, bir an önce Diriliş Ertuğrul yeni sezonunu izlemek istiyor. Diriliş Ertuğrul 4. sezonu 121. bölümü ile final yapmıştı. O zamanlar en çok merak edilen yeni sezonda Diriliş Ertuğrul mu yoksa Diriliş Osman mı olacağı sorusuydu. Ancak yapımcılardan gelen açıklama ile yeni sezonunda Diriliş Ertuğrul olarak devam edeceği öğrenildi. Şimdi ise Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair ipuçları ve 5. sezon yayın tarihi ile ilgili açıklama geldi. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?
Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat geçen sene Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.
Diriliş Ertuğrul sezon finali ile birlikte yeni sezonda nasıl devam edeceği hayranlarının kafasında sürekli bir soru işareti olarak yer alıyordu. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın dizisinin sezon finaline yaklaştığı günlerde yaptığı açıklama "Yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek" zannı uyandırmıştı. Fakat yeni sezon yayın tarihi yaklaştığı şu sıralarda yapımcılardan gelen açıklama bu soruya kesin cevabı vermiş oldu. Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı.
Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.
Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, "Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.
Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, "Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak" dedi.
Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum