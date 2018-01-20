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Diriliş Ertuğrul'da şok ayrılıklar! Üç oyuncu veda ediyor

MAGAZİN HABERLERİ | 20.01.2018 16:16 | Son Güncelleme 3 saat önce

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a 3 isim veda ediyor. İşte diziye veda edecek olan karakterler...

Diriliş Ertuğrul'da şok ayrılıklar! Üç oyuncu veda ediyor

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da beklenen savaş resmen başlıyor. Diriliş Ertuğrul 103. son bölüm fragmanının ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu.

Bu bölümde diziden ayrılan oyuncular arasında 3 yeni isim daha ekleniyor. Ertuğrul Postoğlu (Bahadır Bey), Gürbey İleri (Sancar), Aslıhan Güner (Karaca Hatun) ardından gelecek bölümde diziye iki oyuncu daha veda ediyor.

Ertuğrul Bey, çok istediği Karacahisar Kalesi'ni ele geçiriyor. Tekfur Ares'in kellesini alarak obaya geri dönüyor. Böylece Ares karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cemal Hünal, diziye veda ediyor.

Cemal Hünal

Bir diğer isim ise 4. sezonda diziye katılan ve Titan karakterini canlandıran Ogün Kaptanoğlu.

Ogün Kaptanoğlu

Diziye katıldığı günden bu yana Atsız karakteri ile izleyiciye kendini sevdiren Orhan Kılıç da diziden ayrılıyor.

atsız-diriliş

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Diriliş Ertuğrul trt1

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