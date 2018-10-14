HABER

Diriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için dua (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

BRUNSON'IN YAZDIĞI İLAHİNİN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın ülkesine gidişinin ardından 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi'nde bugün yapılan pazar ayininde Brunson'ın tutukluyken yazdığı ilahiler okundu.

BRUNSON'IN YAZDIĞI İLAHİNİN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın ülkesine gidişinin ardından 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi'nde bugün yapılan pazar ayininde Brunson'ın tutukluyken yazdığı ilahiler okundu. Brunson'ın tutuklu iken Hz. İsa'yla yönelik olarak İngilizce yazdığı ancak kilisede Türkçe seslerilen 'Layıksın her şeyime' adlı ilahinin sözleri şöyle: "Layıksın her şeyime Sen layıksın, layıksın her şeyime Acımı, gözyaşlarımı sana sunarım Acılarına ortak olmanın anlamını öğret Tanrı kuzusu, layıksın her şeyime Sen layıksın, layıksın her şeyime Baba'ya evlat oldum, kralıma kardeş Seninle acı çekiyorsam seninle de yüceleceğim Tanrı oğlu, layıksın her şeyime Sen layıksın, layıksın her şeyime Perişan kalbim tükenmiş üzüntüyle İstiyorum senin gibi dayanmak sonuna kadar Sadık olmak ve yaşam tacını almak Sen layıksın, layıksın her şeyime En karanlık anlarımda beyanım şu; Beni seven İsa'm her zaman sadık, iyi ve gerçek Senin oldum, layıksın her şeyime Sen layıksın, layıksın her şeyime Sen layıksın, layıksın her şeyime Ne sunayım varlığını benim için veren İsa'ya Buradayım, layıksın her şeyime Senin önünde durmaya o gün layık olmak isterim Pişmanlık duymadan yarışı bitirmek Senden "Aferin, sadık dostum" onayını işitmek İsa sevincim, koştuğum ödül sensin." Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

PARTNERKabızlığa ne iyi gelir?Kabızlığa ne iyi gelir?
Gömeç'te renkli zeytin hasat şenliğiGömeç'te renkli zeytin hasat şenliği
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verinMHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.