Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı neden olur, dolgulu, iltihaplı, 20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?

Sindirim sonucunda besinler hücrelere ulaşabilecek hale gelirler. Vücudun bu hayati işlevinin gerçekleştirilmesinde en önemli elemanlardan biri de dişler. Dişler, sindirimin başlangıç noktasıdır. Dişlerde meydana gelen herhangi bir sorun özellikle sindirim sisteminin işlevini bozarak diğer sistemlerin de bu durumdan olumsuz etkilenmesine neden olur. Dişlerdeki problemlerin en önemli ve belirgin belirtisi ise diş ağrılarıdır.

Diş Ağrısı Neden Olur?

1. Diş çürüğü

Ağız yoluyla alınan besinlerin sindirimi ilk olarak dişler tarafından gerçekleştirilir. Burada gerçekleşen sindirim fizikseldir. Bazı durumlarda yemeklerden arta kalan ufak parçalar dişlerin arasına girerek burada bakteri üremesine yol açar. Dişlerin arasında üreyen bakteriler bir süre sonra diş minesine ve kemiğine zarar vererek çürük oluşumuna zemin hazırlar. Genellikle önce iltihaplanmaya neden olan diş çürükleri, iltihaplanmasının artmasıyla birlikte şiddetli diş ağrıları yaşanmasındaki en önemli etkendir. Çürük dişlerdeki iltihapların başka bir sağlık problemine neden olmasının önüne geçmek için, çürük oluştuğu andan itibaren mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tedavi işlemlerine başlanmalıdır.

2. Ağız içi yaralar

Bağışıklık sisteminde zayıflamaya bağlı olarak ortaya çıkan ağız yaraları bir süre sonra ağız sağlığını önemli ölçüde tehdit etmeye başlar. Ağız içinde oluşan iltihaplı yaralar diş etlerine de yansıyarak diş etlerinde iltihaplanmaya yol açabilir. Bu iltihaplar kendini şiddetli ağrılarla gösterir. Doktorlar iltihapları yok etmek için genellikle ilaç tedavisini uygun görürler.

3. Yetersiz bakım

Mikroskopik bakteriler yemeklerden sonra dişlerin köklerine doğru çökerler. Bu da dişlerde çürümeye neden olur. Özellikle yemeklerden sonra ya da uyumadan önce dişlerinizi fırçalamıyorsanız ya da ihtiyacınız olduğu halde diş ipi kullanmıyorsanız bu sorunla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Bunun yanı sıra diş minesine zarar veren asitli yiyecek ve içecekleri tükettikten sonra dişlerinizi temizlememeniz ağrıları davetiye çıkarır.

4. Yirmilik diş

Dökülen dişlerin ardından yirmilik dişler çıkmaya başlarlar. Her ne kadar isimlendirilmesi "yirmilik" olarak yapılmış olsa da bu dişlerin kökünden çıkma zamanı kişiden kişide değişkenlik gösterir. Yirmilik dişler sağ ve sol tarafta 2'şer tane olmak üzere toplamda 4 adettir. Kökünden çıkarken yukarıdaki görselde olduğu gibi komşu dişe temas eden dişler ağrıya sebep olabilir. Kimi zaman ağrısız bir şekilde gelişen bu durum kimi zaman da oldukça şiddetli bir ağrıyı beraberinde getirebilir.

Diş Ağrısı Nasıl Geçer?

Diş ağrısı doktor tarafından uygulanan tedavi yöntemleri ile tamamen ortadan kaldırılabilen bir rahatsızlıktır. Farklı nedenlerden kaynaklanan ve diş hekimleri tarafından yapılan tedavilerle iyileştirilebilen diş ağrısına ne iyi gelir?

1. Dolgu

Şayet diş ağrısı çürük bir dişten kaynaklanıyorsa bu durumda yapılması gereken uzman bir diş hekimine danışmaktır. Doktor bu konuda öncelikle çürük dişi temizler ve ardından dolgu işlemi yapar. Bu sayede dişin eski işlevlerini gerçekleştirmesi mümkün olur. Dolgu işlemi, dişin doğal yapısıyla gerçekleştirdiği görevlerini gerçekleştirebilmeye devam edebilmesi için özel bir malzemeyle yapılır. Bu özel malzeme sindirim konusunda ve konuşma esnasında bir sorun teşkil etmez. Çürüme bu tedaviye rağmen devam ederse kanal tedavisine başvurulabilir, hiçbir tedavi yönteminin sonuç vermeyeceğini düşünen doktor dişin çekilmesi yoluna da gidebilir.

2. Kanal tedavisi

Dişlerdeki çürük fazla ve bu çürükler gitgide yayılıyorsa şiddetli bir diş ağrısına maruz kalınabilir. Bu ağrıların geçmesi adına uygulanacak diş çürüğü tedavilerinde dolgu kimi zaman yetersiz kalabilir. Böyle bir durumda kanal tedavisini uygulanır. Kanal tedavisiyle birlikte dişlerin sağlamlaştırılması ağız ve diş sağlığının bütünlüğünün korunması adına önemlidir.

Dolgulu Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Dolgunuz olduğu halde dişiniz ağrıyor ise dişinizde tekrar bir çürüme söz konusu olmuş olabilir. Dolgu esnasında kullanılan malzeme artık yıpranmış ve seyrelmiştir. Dolgulu diş, ağız her açılıp kapatıldığın bile acı verebilir. Bu yüzden mutlaka bu durumu ihmal etmemeli ve uzman bir hekime danışmalısınız.

Eğer sorunlu dişteki dolgunun sağlamlaştırılması mümkün değil veya tekrardan bir dolgu yapılma ihtimali ortadan kalkmış ise dolgu çıkarılır. Devamında kanal tedavisi uygulanabilir, en kötü durumda ise diş çekilir.

20'lik Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

20'lik dişlerin çıkmaya başlanmasının kısa bir süre sonra ağrı hissedilir. Bu ağrıların sebebinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için uzman bir doktora başvurmanız gerekiyor. Uzman doktor yapacağı genel bir kontrolün ardından size en uygun tedavi biçimi konusunda karar kılacaktır. Kimi zaman yirmilik diş için ağızda yeteri kadar yer olmayabilir. Uzmanlar bu tür vakalar söz konusu olduğunda genellikle yirmilik dişlerin ameliyatla alınmasından yanadır. Ancak yirmilik dişlerin sindirim sisteminin önemli bir elemanı olması sebebiyle cerrahi yöntemle dişin alınması en son çare olarak değerlendirilir.

Ağzınızda herhangi bir dişin eksik olması sindirim sisteminin bu durumdan olumsuz etkilenmesine yol açar. Bu yüzden eğer ağız yapınız uygunsa, yirmilik dişin sebep olduğu semptomları azaltmaya yönelik geçici bir tedavi yöntemi tercih edilir. Bu tedavi genelde ilaç tedavisidir. İltihapların kurumasına ve beraberinde yaşanan ağrıların da geçmesine yönelik uygulanan ilaç tedavisi yirmilik dişin tamamen çıkmasıyla son bulur.

İltihaplı Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Tuzlu su ve sirkeli suyun dezenfektan etkisi olduğu gibi uyuşturucu etkisi de vardır. Dişteki bakterileri temizler ve şişliği geçirir. Tuzlu ve sirkeli suyla gargara yapmak dişleri temizler, ağrılara iyi gelir.

İltihaplı dişin tedavi edilmesi konusunda uygulanan yöntemlerden en önemlisi karanfil yağıyla olandır. Sorunlu dişinize kolonya ve alkol koymak yerine karanfil yağı koyarak ağrıyı hafifletebilirsiniz. Karanfil yağı dişi uyuşturur ve bakterileri öldürür.

Yatar durumda olmak ağrıları artırdığından gece yaşanan ağrılar karşısında yastığınız dik bir konumda uyumaya çalışmanız daha sağlıklı olur. Diş ağrılarınızın sebebi dişinizdeki çürük ise hemen bir hekime başvurmanız en doğrusudur.

Dişte meydana gelen ağrıların hangi sebepten dolayı ortaya çıktığına dikkat edilmelidir. Yukarıda bahsedildiği gibi birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkan ağrıların kaynağının anlaşılabilmesi için mutlak suretle uzman bir hekime ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle diş ağrısının sebebinin tespit edilip müdahalesinin yapılan tespite göre şekillendirilmesi gerekir. Ancak kesin tedavinin uygulanmasından önce diş ağrılarınızı dindirmek adına ağrı kesicilerden yardım alabilirsiniz.

