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Diş ağrısından kurtulmak bu kadar basitmiş! Su, tuz ve...

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.11.2020 08:29 | Son Güncelleme

Diş ağrısını gidermek için çözümü ağrı kesici veya aspirinde arıyorsanız ciddi anlamda hata yapıyorsunuz. Diş hekimi Pertev Kökdemir, diş ağrısını ortadan kaldırmak için bakın nasıl bir yöntem önerdi.

Diş ağrısından kurtulmak bu kadar basitmiş! Su, tuz ve...

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, öncelikle ağrıyan diş üzerinde ve dişlerin arasında bulunan gıda artıklarının diş fırçası ve diş ipi kullanarak temizlenmesini ve yarım su bardağına yarım çay kaşığı tuz ilave ederek tuzlu su ile ağzın iyice çalkalanmasını tavsiye etti.

Aspirin ya da herhangi bir ağrı kesici kullanılması halinde, bu ilaçlar diş etinde veya çevre yumuşak dokularda tahrişe yol açabilir ve bu da diş ağrısının yanında ikinci bir ağrının oluşmasına sebep olabilir.

Tekrarlayan ve geçmeyen ağrının sebebinin bulunması için diş hekimine gitmeniz ve diş sağlığınızın devamlılığını sağlamak için 6 ayda bir hekim ziyaretlerini ihmal etmemeniz önerilir.

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