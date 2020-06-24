HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Diş Apsesi Neden Olur, Nasıl Geçer?

Diş Apsesi Neden Olur, Nasıl Geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Diş apsesi, bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu bir irindir ve farklı nedenlerle, dişin çeşitli bölgelerinde oluşabilir.

Diş Apsesi Neden Olur, Nasıl Geçer?

Diş apsesi, bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu bir irindir ve farklı nedenlerle, dişin çeşitli bölgelerinde oluşabilir. Diş kökünde oluşan apseler periapikal, diş etlerinde oluşan apseler ise periodontal olarak adlandırılır. Diş apsesinin tedavi edilmemesi ciddi, hatta hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir.

Diş temizliğine önem vermek, diş fırçasını 4 ayda bir değiştirmek ve şekerli yiyecekleri daha az tüketmek apse oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Diş Apsesi Neden Olur?

dişler

Diş apsesi, bir diş enfeksiyonunun komplikasyonudur. Bakteriler diş boşluğuna veya dişte bir çentiğe veya çatlak içine girer ve köklerine kadar yayılır. Bakteriyel enfeksiyon diş kökünde şişme ve inflamasyona neden olabilir.

  • Diş ve diş etlerine iyi bakmamak (dişleri fırçalamamak ve diş ipi kullanmamak gibi) diş çürümesi, diş eti hastalığı, diş apsesi ve diğer diş ve ağız komplikasyonlarının riskini artırabilir.
  • Şeker ve karbonhidrat içeren yiyeceklerin çok sık tüketilmesi bakterilerin artmasına neden olur. Bu tarz yiyecekler tükettikten sonra dişlerin fırçalanmaması da iltihap oluşumuna yol açar.
  • Plak bakterileri diş etlerini etkilediğinde, periodontite yol açan bir periodontal apse oluşur. Periodontit diş etlerinin iltihaplanmasına neden olur, bu da diş kökünü dişin tabanından ayrı tutan bir dokuyu meydana getirebilir. Burada periodontal cep adı verilen boşluk oluşur ve bu bölgeyi temiz tutması oldukça zordur. Periodontal apse, periodontal cebe bakterilerin birikmesiyle oluşur.

Diş Apsesi Belirtileri

Diş apsesi belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar. Enfeksiyonunun ilk belirtileri güçlü ağrı ve yeme zorluğudur.

  • Çene kemiği, boyun veya kulağa yayılabilen şiddetli, zonklayan bir diş ağrısı
  • Sıcak veya soğuk yiyecekler / içecekler yiyip içerken artan ağrı
  • Çiğneme veya ısırma basıncına duyarlılık
  • Ateş
  • Çene altında veya boyunda görülen şişmiş lenf düğümü
  • Ağızda enfeksiyondan ötürü oluşan kötü koku
  • Diş etlerinde kanama

Bunların haricinde diş apsesi yanak şişmesi ve disfajiye de neden olabilir.

Diş Apsesi Nasıl Geçer?

diş apsesi

Herhangi bir diş apsesi tedavisinde öncelik, oluşmuş olan iltihabı tahliye etmek ve enfeksiyon kaynağını kaldırmaktır. Diş hekimi tedaviye, apsenin ne kadar yayıldığını ve ne tür bir tedaviye ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için bir röntgen çekerek başlayabilir.

Apse boşaltılmazsa enfeksiyon çeneye, başa ve boynun diğer bölgelerine yayılabilir. Eğer diş apsesi patlarsa ağrı büyük ölçüde azalır ancak yine de tedavi edilmesi gerekir. Diş apsesi nasıl patlatılır?

1. İnsizyon

Doktor apseyi keser ve bakteri içeren irin süzülür. Bu işlem sırasında genellikle lokal anestezi uygulanır.

2. Periapikal apse tedavisi

Bu yöntemde apseyi yok etmek için kök kanal tedavisi uygulanır. Ölü dişin içine delik açmak için cerrahi matkap kullanılır ve irin akıtılır. Bu sırada varsa hasarlı dokular da temizlenir. Sonrasında enfeksiyon oluşumunu önlemek için boşluğa dolgu yapılır.

3. Antibiyotik

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için reçete edilen antibiyotik, ağrı kesicilerle birlikte alınabilir. Antibiyotik örnekleri arasında amoksisilin ve metronidazol bulunur.

Apseli Diş Çekilir mi?

Dişin çekilmesi gerekiyorsa ve enfeksiyon varsa, öncelikle antibiyotik tedavisi uygulanması gerekir. Ancak kronik bir problem varsa, diş uzun zamandır çürükse ve sürekli şişip iniyorsa antibiyotik kullanımına gerek kalmadan hemen çekilebilir.

Diş Apsesi Kaç Günde Geçer?

Bu sorunun net bir cevabı yoktur. Tedavinin süresi apsenin büyüklüğüne, türüne ve kişinin bağışıklık sistemine bağlıdır.

Diş Apsesine Ne İyi Gelir?

kekik yağı

1. Sarımsak

Ağrıyı hafifletmeye ve enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Ağzınıza bir diş taze sarımsak alın ve dişlerinizle ezin. Acı azalıncaya kadar çiğneyin. Sonra tükürün ve ağzınızı ılık suyla durulayın. Ağızda kalan kokuyu azaltmak için, ılık suya birkaç damla karanfil yağı ekleyebilirsiniz.

2. Kekik yağı

Kekik yağı bir anti-bakteriyel ve antioksidandır ve apsesi olan dişin şişmesini önlemeye ve ağrının azaltılmasına yardımcı olabilir. Bir pamuğa birkaç damla kekik yağı damlatın ve enfekte olmuş alanda iki ila üç dakika süreyle tutun. Pamuğu çekin ve 10 dakika bekledikten sonra ağzınızı durulayın. Bu yöntemi günde iki defa uygulayabilirsiniz.

3. Siyah çay

Siyah çay, ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan tanenlere sahiptir ve enfeksiyonla savaşmaya, ağız sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Siyah bir çay poşetini ılık suda birkaç dakika bekletin. Sudan çıkarın, sıkın ve çay poşetini apseli dişin üzerine koyun, birkaç saat bekletin. Sonrasında ağzınızı ılık tuzlu su çözeltisiyle durulayın. Birkaç hafta boyunca günde bir kez tekrarlayın.

Diş Apsesinin Zararları

  • Enfekte olmuş diş etleri çene kemiğine zarar verebilir ve dişlerin düşmesine neden olabilir.
  • Enfeksiyon beyne kan damarları yoluyla yayılabilir ve beyin apsesine yol açabilir. Bu durum aşırı durumlarda hastanın komaya girmesine neden olabilir.
  • Enfeksiyon yayılabilir ve sinüs enfeksiyonuna yol açabilir.
  • Enfeksiyondaki bakteriler kalbe yayılabilir ve bakteriyel endokardit denilen bir duruma yol açabilir.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A tipi kan grubuna sahip kişileri korkutan araştırmayla ilgili önemli açıklama

O kana sahip kişileri korkutan araştırmayla ilgili açıklama

Boşanan insanlar daha erken ölüyor

Boşanan insanlar daha erken ölüyor

Dünyada bir ilk: Üçüne de test yapıldı ve...

Dünyada bir ilk: Üçüne de test yapıldı ve...

Sigarayı bırakmak için geçerli ve yeni bir sebep!

Sigarayı bırakmak için geçerli ve yeni bir sebep!

40 yaş sonrası cilt problemlerine dikkat!

40 yaş sonrası cilt problemlerine dikkat!

Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat! Akneden kistlere, egzamadan alerjiye…

Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.