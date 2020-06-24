Diş Apsesi Neden Olur, Nasıl Geçer?

Diş apsesi, bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu bir irindir ve farklı nedenlerle, dişin çeşitli bölgelerinde oluşabilir. Diş kökünde oluşan apseler periapikal, diş etlerinde oluşan apseler ise periodontal olarak adlandırılır. Diş apsesinin tedavi edilmemesi ciddi, hatta hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir.

Diş temizliğine önem vermek, diş fırçasını 4 ayda bir değiştirmek ve şekerli yiyecekleri daha az tüketmek apse oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Diş apsesi, bir diş enfeksiyonunun komplikasyonudur. Bakteriler diş boşluğuna veya dişte bir çentiğe veya çatlak içine girer ve köklerine kadar yayılır. Bakteriyel enfeksiyon diş kökünde şişme ve inflamasyona neden olabilir.

Diş ve diş etlerine iyi bakmamak (dişleri fırçalamamak ve diş ipi kullanmamak gibi) diş çürümesi, diş eti hastalığı, diş apsesi ve diğer diş ve ağız komplikasyonlarının riskini artırabilir.

Şeker ve karbonhidrat içeren yiyeceklerin çok sık tüketilmesi bakterilerin artmasına neden olur. Bu tarz yiyecekler tükettikten sonra dişlerin fırçalanmaması da iltihap oluşumuna yol açar.

Plak bakterileri diş etlerini etkilediğinde, periodontite yol açan bir periodontal apse oluşur. Periodontit diş etlerinin iltihaplanmasına neden olur, bu da diş kökünü dişin tabanından ayrı tutan bir dokuyu meydana getirebilir. Burada periodontal cep adı verilen boşluk oluşur ve bu bölgeyi temiz tutması oldukça zordur. Periodontal apse, periodontal cebe bakterilerin birikmesiyle oluşur.

Diş Apsesi Belirtileri

Diş apsesi belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar. Enfeksiyonunun ilk belirtileri güçlü ağrı ve yeme zorluğudur.

Çene kemiği, boyun veya kulağa yayılabilen şiddetli, zonklayan bir diş ağrısı

Sıcak veya soğuk yiyecekler / içecekler yiyip içerken artan ağrı

Çiğneme veya ısırma basıncına duyarlılık

Ateş

Çene altında veya boyunda görülen şişmiş lenf düğümü

Ağızda enfeksiyondan ötürü oluşan kötü koku

Diş etlerinde kanama

Bunların haricinde diş apsesi yanak şişmesi ve disfajiye de neden olabilir.

Diş Apsesi Nasıl Geçer?

Herhangi bir diş apsesi tedavisinde öncelik, oluşmuş olan iltihabı tahliye etmek ve enfeksiyon kaynağını kaldırmaktır. Diş hekimi tedaviye, apsenin ne kadar yayıldığını ve ne tür bir tedaviye ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için bir röntgen çekerek başlayabilir.