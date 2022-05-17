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Diş apsesine ne iyi gelir? Diş apsesi tedavisinde evde doğal çözüm yöntemleri nelerdir?

17.05.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş apsesi, bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu bir irindir ve farklı nedenlerle, dişin çeşitli bölgelerinde oluşabilir. Diş kökünde oluşan apseler periapikal, diş etlerinde oluşan apseler ise periodontal olarak adlandırılır. Diş apsesinin tedavi edilmemesi ciddi, hatta hayati tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Hayatı çekilmez kılan diş apsesine ne iyi gelir? Diş apsesi belirtileri ve tedavisi için ne yapılmalıdır? Diş apsesi tedavisi için evde doğal bitkisel yöntemler nelerdir?

Diş apsesine ne iyi gelir? Diş apsesi tedavisinde evde doğal çözüm yöntemleri nelerdir?

Köklere kadar yayılan diş apsesine ne iyi gelir? Diş temizliğine önem vermek, diş fırçasını 4 ayda bir değiştirmek ve şekerli yiyecekleri daha az tüketmek apse oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Diş apsesi belirtileri nelerdir, tedavisi için evde doğal bitkisel yöntemlerden neler yapılabilir?

Diş Apsesi Neden Olur?

Diş apsesi, bir diş enfeksiyonunun komplikasyonudur. Bakteriler diş boşluğuna veya dişte bir çentiğe veya çatlak içine girer ve köklerine kadar yayılır. Bakteriyel enfeksiyon diş kökünde şişme ve inflamasyona neden olabilir.

  • Diş ve diş etlerine iyi bakmamak (dişleri fırçalamamak ve diş ipi kullanmamak gibi) diş çürümesi, diş eti hastalığı, diş apsesi ve diğer diş ve ağız komplikasyonlarının riskini artırabilir.
  • Şeker ve karbonhidrat içeren yiyeceklerin çok sık tüketilmesi bakterilerin artmasına neden olur. Bu tarz yiyecekler tükettikten sonra dişlerin fırçalanmaması da iltihap oluşumuna yol açar.
  • Plak bakterileri diş etlerini etkilediğinde, periodontite yol açan bir periodontal apse oluşur. Periodontit diş etlerinin iltihaplanmasına neden olur, bu da diş kökünü dişin tabanından ayrı tutan bir dokuyu meydana getirebilir. Burada periodontal cep adı verilen boşluk oluşur ve bu bölgeyi temiz tutması oldukça zordur. Periodontal apse, periodontal cebe bakterilerin birikmesiyle oluşur.

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Diş Apsesi Belirtileri

Diş apsesi belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar. Enfeksiyonunun ilk belirtileri güçlü ağrı ve yeme zorluğudur.

  • Çene kemiği, boyun veya kulağa yayılabilen şiddetli, zonklayan bir diş ağrısı
  • Sıcak veya soğuk yiyecekler / içecekler yiyip içerken artan ağrı
  • Çiğneme veya ısırma basıncına duyarlılık
  • Ateş
  • Çene altında veya boyunda görülen şişmiş lenf düğümü
  • Ağızda enfeksiyondan ötürü oluşan kötü koku
  • Diş etlerinde kanama

Bunların haricinde diş apsesi yanak şişmesi ve disfajiye de neden olabilir.

Diş Apsesi Nasıl Geçer?

Herhangi bir diş apsesi tedavisinde öncelik, oluşmuş olan iltihabı tahliye etmek ve enfeksiyon kaynağını kaldırmaktır. Diş hekimi tedaviye, apsenin ne kadar yayıldığını ve ne tür bir tedaviye ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için bir röntgen çekerek başlayabilir.

Apse boşaltılmazsa enfeksiyon çeneye, başa ve boynun diğer bölgelerine yayılabilir. Eğer diş apsesi patlarsa ağrı büyük ölçüde azalır ancak yine de tedavi edilmesi gerekir. Diş apsesi nasıl patlatılır?

1. İnsizyon

Doktor apseyi keser ve bakteri içeren irin süzülür. Bu işlem sırasında genellikle lokal anestezi uygulanır.

2. Periapikal apse tedavisi

Bu yöntemde apseyi yok etmek için kök kanal tedavisi uygulanır. Ölü dişin içine delik açmak için cerrahi matkap kullanılır ve irin akıtılır. Bu sırada varsa hasarlı dokular da temizlenir. Sonrasında enfeksiyon oluşumunu önlemek için boşluğa dolgu yapılır.

3. Antibiyotik

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için reçete edilen antibiyotik, ağrı kesicilerle birlikte alınabilir. Antibiyotik örnekleri arasında amoksisilin ve metronidazol bulunur.

Apseli Diş Çekilir mi?

Dişin çekilmesi gerekiyorsa ve enfeksiyon varsa, öncelikle antibiyotik tedavisi uygulanması gerekir. Ancak kronik bir problem varsa, diş uzun zamandır çürükse ve sürekli şişip iniyorsa antibiyotik kullanımına gerek kalmadan hemen çekilebilir.

Diş Apsesi Kaç Günde Geçer?

Bu sorunun net bir cevabı yoktur. Tedavinin süresi apsenin büyüklüğüne, türüne ve kişinin bağışıklık sistemine bağlıdır.

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Diş Apsesine Ne İyi Gelir?

Diş apsesi ölüme varan sonuçlara neden olabildiğinden tedavisi için doğru adım atmak önemlidir. Dişlere verdiği zararın yanı sıra sinüzit, beyinde ve kalpte iltihap oluşumuna neden olabilen diş apsesine ne iyi gelir?

1. Sarımsak

Ağrıyı hafifletmeye ve enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Ağzınıza bir diş taze sarımsak alın ve dişlerinizle ezin. Acı azalıncaya kadar çiğneyin. Sonra tükürün ve ağzınızı ılık suyla durulayın. Ağızda kalan kokuyu azaltmak için, ılık suya birkaç damla karanfil yağı ekleyebilirsiniz.

2. Kekik yağı

Kekik yağı bir anti-bakteriyel ve antioksidandır ve apsesi olan dişin şişmesini önlemeye ve ağrının azaltılmasına yardımcı olabilir. Bir pamuğa birkaç damla kekik yağı damlatın ve enfekte olmuş alanda iki ila üç dakika süreyle tutun. Pamuğu çekin ve 10 dakika bekledikten sonra ağzınızı durulayın. Bu yöntemi günde iki defa uygulayabilirsiniz.

3. Siyah çay

Siyah çay, ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan tanenlere sahiptir ve enfeksiyonla savaşmaya, ağız sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Siyah bir çay poşetini ılık suda birkaç dakika bekletin. Sudan çıkarın, sıkın ve çay poşetini apseli dişin üzerine koyun, birkaç saat bekletin. Sonrasında ağzınızı ılık tuzlu su çözeltisiyle durulayın. Birkaç hafta boyunca günde bir kez tekrarlayın.

Diş Apsesinin Zararları

  • Enfekte olmuş diş etleri çene kemiğine zarar verebilir ve dişlerin düşmesine neden olabilir.
  • Enfeksiyon beyne kan damarları yoluyla yayılabilir ve beyin apsesine yol açabilir. Bu durum aşırı durumlarda hastanın komaya girmesine neden olabilir.
  • Enfeksiyon yayılabilir ve sinüs enfeksiyonuna yol açabilir.
  • Enfeksiyondaki bakteriler kalbe yayılabilir ve bakteriyel endokardit denilen bir duruma yol açabilir.
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