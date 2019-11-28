HABER

Diş apsesinden ölüm iddiasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 22:36 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde diş apsesi enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği yüzünden hayatını kaybeden Durmuş Ay’ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Hüseyin A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Durmuş Ay (39), dişinde oluşan iltihap sonucu oluşan halsizlik ve solunum sıkıntısı sebebiyle 25 Kasım günü hastaneye kaldırıldı.

Diş apsesinden ölüm iddiasına tutuklama

Antalya’nın Serik ilçesinde diş apsesi enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği yüzünden hayatını kaybeden Durmuş Ay’ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Hüseyin A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Durmuş Ay (39), dişinde oluşan iltihap sonucu oluşan halsizlik ve solunum sıkıntısı sebebiyle 25 Kasım günü hastaneye kaldırıldı. Daha önce de sürekli dişinden rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve 15 gün önce diş çektirdiği bildirilen Ay’a, doktorlar hemen müdahale etti. Doktorlar, Durmuş Ay’ı önce solunum cihazına bağladı, daha sonra ise kalp masajı uyguladı. Durmuş Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durmuş Ay’ın 15 gün önce dişini çektirdiği ve bu yüzden hayatını kaybettiği iddiasıyla eşi Müjgan Ay tarafından dişleri çektiği iddia edilen ve seyyar olarak çalışan Hüseyin A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İhbarı değerlendiren ekipler savcılık talimatıyla Hüseyin A.’yı bugün gözaltına aldı. Serik Adliyesinde savcılık tarafından ifadesi alınan Hüseyin A. ’taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

Hüseyin A.’nın ifadesinde Durmuş Ay’ı tanıdığını, babasından öğrendiği şekilde Ay’ın çalıştığı iş yerinde bir azı dişini çektiğini ve ücret almadığını söylediği öğrenildi.

PARTNERBomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'Bomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'
Prof. Dr. Gülnihal Gülmez’e Palmes Académiques Şövalye NişanıProf. Dr. Gülnihal Gülmez’e Palmes Académiques Şövalye Nişanı
Mansur Yavaş'tan 'kuvvetli fırtına' uyarısı Mansur Yavaş'tan 'kuvvetli fırtına' uyarısı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Çocuk istismarından aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.