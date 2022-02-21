Diş asistanlığı işinden OnlyFans modeli olmak için istifa etti! Şimdi servet kazanıyor

OnlyFans modeli olan Gabriella Ellyse, sosyal medya kariyerinin başlamasıyla beraber diş asistanlığı işinden istifa ettiğini söyledi. Seksi pozlarını satarak ayda 110 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon TL) kazandığını anlatan Ellyse, hayranlarından gelen özel istekleri geri çevirmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Ellyse, ailesinin son derece normal olduğunu ve sosyal medya kariyerinden önce diş asistanlığı yaptığını belirtti. İşini sevmesine rağmen OnlyFans kariyeri için istifa etmektan çekinmediğini anlatan Ellyse, başlarda tereddüt ettiğini ancak kararından pişman olmadığını itiraf etti.

“ARTIK KENDİM İÇİN ÇALIŞIYORUM”

OnlyFans modelliğinin kendisi için radikal bir kariyer değişikliği olduğunu söyleyen Ellyse, “Beş yıl kadar bir dişçide çalıştım. Aslında işimi çok seviyordum. Ön ve arka büroda, ortondi ve çocuk diş sağlığı bölümlerinde çalıştım. Ancak 8-5 mesai saatlerinden sıkıldım ve kariyerimi değiştirmek istedim. Artık kendim için çalışıyorum” dedi.

Başlarda fotoğraf çekilmeyi garipsediğini ve sevmediğini dile getiren Ellyse, yetişkinlere uygun içerik üretme kararını hayat geçirdiğinde kısa sürede popüler olduğunu anlattı. Model, profilinde özel içeriğe erişimle daha kişisel bir 'VIP' bölümü açarak yaklaşık 110.000 sterlin kazandığını kabul etti



