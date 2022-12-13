Diş beyazlatayım derken sağlığınızdan olmayın

Son zamanlarda oldukça tercih edilen ve birçok soru işaretini de beraberinde getiren diş beyazlatma işlemi diş hekimine danışılmadan, merdiven altı ürünler ile yapıldığından insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Herkesin hayali olan güzel bir gülüşe sahip olmak isteyen bazı kişiler, diş hekimine danışmadan kendi kendine uyguladığı diş beyazlatma yöntemleri ile sağlıklarını riske atıyor.

Bu işlem esnasında içeriği belli olmayan, sağlık kuruluşları tarafından test edilip onayı alınmamış ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Diş hekimliği yapan Prof. Dr. Hasan Oruçoğlu, konuyla alakalı merak edilenleri cevaplandırdı.

“DİŞ BEYAZLATMA HERKESE UYGULANMAYABİLİR”

Diş beyazlatmanın aşamaları hakkında bilgilendiren Oruçoğlu, “Hastamız, diş beyazlatma işlemine gelmeden önce normal bir diş temizleme operasyonu geçirmesi gerekiyor. Dişin üzerindeki artıkların ortadan kaldırılıp, temizlenmesi işleminin ardından hekimimiz uygunsa diş beyazlatma işlemine geçebiliyor. Bunun bazı kriterleri var; diş beyazlatma, diş temizlemeden çok farklı bir adımdır ve herkese uygulanamayabilir. Bunun iki tipi bulunmaktadır; evde veya ofiste beyazlatma işlemleri. Bunların her ikisi de hekimin kontrolü altındadır” dedi.

“OLDUKÇA TERCİH EDİLEN BİR İŞLEM”

Diş beyazlatmanın halk arasında oldukça tercih edilen bir işlem olduğuna değinen Prof. Dr. Hasan Oruçoğlu, “Günümüz çağında oldukça tercih edilen bir işlem. Fakat bu işlemle ilgili insanların kafalarında bazı soru işaretleri var. Örneğin; ‘Bu çok zararlı bir işlem midir? Bunun başka doku ve organlara herhangi bir zararı var mı? Diş minelerinin veya diğer tabakaların üzerinde herhangi bir işlem yapılabilir mi?’ gibi soru işaretleri var.

Aslında diş beyazlatma işleminde, hekim kontrolünde olup Sağlık Bakanlığı veya sağlık kuruluşları tarafından test edilip, onay alınmış ürünler kullanıldığı zaman minimal zararlı etkilerin olduğu söylenir yani zararsızdır denilebilir. Sadece beyazlatma ürününün içerisindeki bazı kimyasallar hastalarda küçük reaksiyonlar oluşturabilir. Zaten bu konuda hastamızda bize gelip şu konularda alerjim var dedikten sonra biz ona uygun materyalle klinik onayları alınmış, testleri yapılmış ürünleri kullanmaktan çekinmiyoruz” diye konuştu.

“SADECE DİŞ SAĞLIĞI DEĞİL, TÜM GENEL SAĞLIĞI ETKİLEYEBİLİRYOR”

Diş beyazlatmada içeriği belli olmayan, sağlık kuruluşları tarafından test edilip onay alınmamış ürünlerin kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken ve kişinin kendi kendine uyguladığı diş beyazlatma yöntemlerinin zararına değinen Hasan Oruçoğlu, “Diş beyazlatma işlemi esnasında hekime danışmadan kullanılan ürün dişe zarar verebilir. Merdiven altı depolardan veya adı belli olmayan ürünlerin kullanılması, bununla birlikte çeşitli aşındırıcı özelliği çok fazla olan materyallerin kullanılmasıyla diş zarar görebilir. Aslında bunlar vatandaşın kendi tarafından kullanılıyor, hekim gözetiminde değil. Bir arkadaşının tavsiyesiyle alıyor, kullanmaya başlıyor ve ilk etapta denildiği gibi beyazlatma işlemleri olabiliyor fakat asıl hikâye bundan sonra başlıyor. Onay alınmamış, herhangi bir şekilde teste tabi olmamış, herhangi bir diş hekiminin kontrolünün altında olmamış beyazlatma ürünleri eğer aşırı derecede kullanılırsa bu sadece diş sağlığına değil, mide-bağırsak problemleri ve solunum problemleri başta olmak üzere tüm sistemimizi etkileyebilecek sonuçlar ile maalesef karşı karşıya kalabiliriz. Muhakkak bu işlemler bir diş hekimi kontrolü altında ve tescillenmiş ürünlerle yapılmalı” şeklinde konuştu.

“DİŞ HIZLI BİR ŞEKİLDE TEKRAR ESKİ HALİNE DÖNEBİLİR”

Uzman Diş Hekimi Prof. Dr. Oruçoğlu, “Beyazlatma işlemi normalde dişin üzerindeki anatomik oluşumların içerisinde ki organik ve inorganik atıklar temizleniyor, burada aslında oksidasyon işlemi oluyor, diş bu şekilde beyazlıyor birkaç ton açılıyor. Fakat içeriği belli olmayan, test edilip onay alınmamış ürünlerin kullanılmasıyla dişin yüzeyindeki anatomik tabakaların bir anda gittiğini görürsünüz, diş şeffaflaşmaya başlar ve bundan sonrasında da dişin üzerinde eğer fırçalama işlemine dikkat edilmezse, dişin üzerinde koruyucu bir tabaka da kalmadığı için diş çok hızlı bir şekilde tekrar eski haline döner. Hatta daha da kötü hale dönebilir” ifadelerini kullandı. (İHA)



