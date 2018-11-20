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Diş beyazlatma işleminde bleaching yöntemi nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır? Diş beyazlatma ağrı yapar mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

Gelişen teknoloji sayesinde bembeyaz , parlak dişlere sahip olmak artık çok daha kolay. Diş beyazlatması (bleaching) sayesinde dişlerinize herhangi bir porselen kaplama yaptırmadan bembeyaz dişlere ve etkileyici bir gülüşe sahip olabilirsiniz. Peki bu kadar popular olan diş beyazlatmanın avantajları nelerdir, nasıl yapılır, riskleri var mıdır? Bu konuda Dr.Dt. Burçin Öncül’ün görüşlerini aldık.

Diş beyazlatma işleminde bleaching yöntemi nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır? Diş beyazlatma ağrı yapar mı?

Dişlerimiz yıllar içerisinde yediğimiz gıdalar, içtiklerimiz (kahve,çay,şarap…) ve sigara tüketimi nedeniyle beyazlıklarını yitirirler. Bu durum diş beyazlatma işlemi ile geri döndürülebilir. Diş beyazlatma işlemi porselen kaplamalara nazaran daha kolay, ekonomik ve dişler aşındırılmadığı için daha koruyucu bir işlemdir.

İnsanların dişlerinin rengi tıpkı göz rengi ve saç renginde olduğu gibi kişiye özgüdür ve ancak bir diş hekimi tarafından dişlere uygulanacak işlemlerle rengi değiştirilebilir. Kliniğimize gelen bir çok hastadan ‘Dişlerimi ne kadar sık fırçalasam da bir türlü beyazlatamıyorum!’ şikayetini çok duymaktayız. Onlara önerimiz diş beyazlatması olmaktadır.

Peki diş beyazlatması nasıl yapılır, ağrı yapar mı, ne kadar süre beyazlığını korur? Şimdi bu soruları cevaplayalım:

Diş beyazlatma işlemi için iki tip tedavi yöntemi vardır. İlki diş hekiminin muayenahanesinde yaptığı ve daha hızlı sonuç veren (office bleaching) yöntemi, diğeri ise hekiminizin yaptığı plaklarla hastanın kendi evinde uyguladığı (home bleaching) yöntemdir. Ofis tipi beyazlatmada kliniğe gelen hastadan önce fotoğraflar çekilir ve mevcut dişlerin rengi kaydedilir. Ofis tipi beyazlatmada işlem tek seansta biter arzu edilirse seans tekrarlanabilir. Bu amaçla dişetleri izole edilir ve dişler üzerine beyazlatıcı özel jel uygulanır. Sonrasında jeli aktive etmek için LAZER ya da halojen, LED gibi özel ışık kaynakları kullanılır. Evde yapılan(home bleaching) beyazlatma yöntemi de diş hekimi denetiminde yapılır. Hastadan ilk randevuda ölçü alınır, daha sonra bu ölçüyle dişlerin üzerine geçecek şeffaf bir plak hazırlanır. Evde beyazlatma yapılan kişi tarafından kullanılan bu plak,hastanın dişlere beyazlatma maddesinin uygulanmasını ve dişetlerinin korunmasını sağlar.

Diş beyazlatması sonrası çok az bir hassasiyet duyulabilir ve genellikle bu durum 24 saat içerisinde geçer. Bunu gidermek için beyazlatma işlemi sonuna diş hekimi tarafından fluorid uygulaması yapılabilir. Diş beyazlatmanın etkisi genellikle 1-2 sene arasında değişir. Eğer kişi yoğun sigara içmiyorsa,dişleri renklendirecek gıdaları fazla tüketmiyorsa bu süre daha da uzar.

Bazen kanal tedavisi yapılmış ve canlılığını yitirmiş dişler ağızdaki diğer dişlere göre daha koyu renkli olabilir ve bu da estetik olarak kötü bir görüntü verir. Bu tip durumlarda sadece bu dişe uygulanacak beyazlatma(devital bleaching) ile dişin rengini açmak mümkün olmaktadır. Bunun için dişin içerisine beyazlatıcı bir madde yerleştirilir ve 1-2 gün aralıklarla istenen beyazlık elde edilene kadar bu madde değiştirilir.

Yine hastalarımızın merak ettiği bir durumda hamilelikte diş beyazlatma yapılıp yapılamayacağıdır. Diş beyazlatmada kullanılan jellerin anne karnındaki bebeğe zarar verdiğine ilişkin bir bulgu olmasada yinede hamilelik döneminde yapılması önerilmemektedir.

Diş beyazlatması sonrası dikkat edilmesi gereken hususları özetleyecek olursak, beyazlatma sonrası çay,kahve ,sigara,kırmızı şarap,vişne suyu,kola gibi dişi renklendirici gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. Genel ağız bakımına dikkat edilmesi de renkleşmelerin tekrarlanmasını önleyecektir.

Kaynak: www.burcinoncul.com.tr
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Anahtar Kelimeler:
Bleaching diş beyazlatma

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