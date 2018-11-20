Diş beyazlatma işleminde bleaching yöntemi nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır? Diş beyazlatma ağrı yapar mı?

Dişlerimiz yıllar içerisinde yediğimiz gıdalar, içtiklerimiz (kahve,çay,şarap…) ve sigara tüketimi nedeniyle beyazlıklarını yitirirler. Bu durum diş beyazlatma işlemi ile geri döndürülebilir. Diş beyazlatma işlemi porselen kaplamalara nazaran daha kolay, ekonomik ve dişler aşındırılmadığı için daha koruyucu bir işlemdir.

İnsanların dişlerinin rengi tıpkı göz rengi ve saç renginde olduğu gibi kişiye özgüdür ve ancak bir diş hekimi tarafından dişlere uygulanacak işlemlerle rengi değiştirilebilir. Kliniğimize gelen bir çok hastadan ‘Dişlerimi ne kadar sık fırçalasam da bir türlü beyazlatamıyorum!’ şikayetini çok duymaktayız. Onlara önerimiz diş beyazlatması olmaktadır.

Peki diş beyazlatması nasıl yapılır, ağrı yapar mı, ne kadar süre beyazlığını korur? Şimdi bu soruları cevaplayalım:

Diş beyazlatma işlemi için iki tip tedavi yöntemi vardır. İlki diş hekiminin muayenahanesinde yaptığı ve daha hızlı sonuç veren (office bleaching) yöntemi, diğeri ise hekiminizin yaptığı plaklarla hastanın kendi evinde uyguladığı (home bleaching) yöntemdir. Ofis tipi beyazlatmada kliniğe gelen hastadan önce fotoğraflar çekilir ve mevcut dişlerin rengi kaydedilir. Ofis tipi beyazlatmada işlem tek seansta biter arzu edilirse seans tekrarlanabilir. Bu amaçla dişetleri izole edilir ve dişler üzerine beyazlatıcı özel jel uygulanır. Sonrasında jeli aktive etmek için LAZER ya da halojen, LED gibi özel ışık kaynakları kullanılır. Evde yapılan(home bleaching) beyazlatma yöntemi de diş hekimi denetiminde yapılır. Hastadan ilk randevuda ölçü alınır, daha sonra bu ölçüyle dişlerin üzerine geçecek şeffaf bir plak hazırlanır. Evde beyazlatma yapılan kişi tarafından kullanılan bu plak,hastanın dişlere beyazlatma maddesinin uygulanmasını ve dişetlerinin korunmasını sağlar.