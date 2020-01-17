Diş beyazlatmada kalıcı çözüm dental lazer tekniği

Bembeyaz ve düzgün sıralı dişler kusursuz bir gülüşün temelini oluşturuyor. Etkili bir gülümsemenin de, günümüzde kurulan iletişimde önemli yere sahip olduğu biliniyor. Fakat kusursuz gülümsemeyi oluşturan beyaz ve düzgün sıralı dişler bazen yetersiz kalabiliyor. Güzel bir gülümsemeye sahip olmak için, dişlere uyum sağlayan diş etlerine de sahip olmak gerekiyor. Konuşurken veya gülerken diş etlerinin fazla ön plana çıkması, gülümsemenin kalitesini düşürüyor. Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur kolay bir şekilde uygulanan ve kusursuz bir gülümseme imkanı sunan dental lazer uygulamasını anlatıyor. Estetik olarak görünüşten endişe duyulması, kişileri rahatça gülmekten alıkoyabiliyor. Gülümseme esnasında diş etlerinin fazla görünmesiyse bu estetik kaygıların başında geliyor. Bunun yanı sıra diş eti seviyelerindeki asimetriklik ve diş eti çekilmeleri gibi problemler de bu kaygıların yanında kendini belli edebiliyor. Dental lazer tedavi yöntemiyle diş eti problemleri kısa sürede kolayca tedavi edilebiliyor.

DİŞ ETLERİNİN ÖN PLANDA OLMASI ESTETİK KAYGIYA SEBEP OLUYOR Gülümseme sırasında dişlerden çok diş etleri ön planda olduğunda, gülüşün kalitesi düşüyor. Bu da estetik açıdan memnuniyetsizliklerin yaşanmasına sebep oluyor. Diş eti çok önde olan hastalara, diş eti seviyelerinde düzenlemeler yapılabiliyor. Daha önce cerrahi yöntemlerle yapılan bu işlem, artık dental lazer tedavi yöntemiyle daha pratik şekilde hastaya uygulanıyor. DİŞ ETLERİNİN FAZLA GÖRÜNMESİ PSİKOLOJİK PROBLEMLERE YOL AÇABİLİYOR Estetik kaygılar zamanla kişilerde psikolojik sorunların oluşmasına neden olabiliyor. Diş etlerinde bulunan şekil bozuklukları ya da normalinden uzun diş etlerine sahip olmak kişilerin psikolojisine olumsuz etki edebiliyor. Gülüş sırasında diş etlerindeki problemlerin yanı sıra, aynı zamanda sigara kullanımına bağlı sarılıklar ya da renklenmeler de kişinin gülümserken kendini rahatsız hissetmesine neden olabiliyor. Bütün bu sorunlar günümüzde dental lazer tedavi yöntemiyle pratik bir şekilde çözülebiliyor. DİŞ BEYAZLATMA TEKNİKLERİNDE LAZER TEDAVİ KISA SÜREDE ÇÖZÜM SUNUYOR Diğer tedavilere göre daha konforlu bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilen dental lazer uygulamaları, birçok diş probleminin çözümünde kullanılabildiği gibi diş eti problemlerinin çözümünde de yüksek başarıların yakalanmasını sağlıyor. Hastaların istedikleri gülüşe ulaşmalarını sağlayan lazer tedavi, diş ve diş eti problemlerinin kısa sürelerde çözülmesine yardımcı oluyor. Dental lazerle, hastalar tedavileri sırasında herhangi bir acı, ağrı ya da baskı hissetmeden tedavi ediliyor. Bu yöntem ile ayrıca diş etlerinin seviyeleri hastanın isteğine göre şekillendirilebiliyor.