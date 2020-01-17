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  4. Diş beyazlatmada kalıcı çözüm dental lazer tekniği

Diş beyazlatmada kalıcı çözüm dental lazer tekniği

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Diş beyazlatma konusunda farklı yöntemler tercih ediliyor. Bazen evde yapılan uygulamalarla kişiler kendi kendilerine dişlerini beyazlatmaya çalışsa da istedikleri sonuca ulaşamayabiliyor. Peki kalıcı diş beyazlatma için ne yapmak gerekiyor? İşte diş beyazlatma teknikleri arasında kalıcı sonuca ulaşabileceğiniz dental lazer tekniği...

Diş beyazlatmada kalıcı çözüm dental lazer tekniği

Bembeyaz ve düzgün sıralı dişler kusursuz bir gülüşün temelini oluşturuyor. Etkili bir gülümsemenin de, günümüzde kurulan iletişimde önemli yere sahip olduğu biliniyor. Fakat kusursuz gülümsemeyi oluşturan beyaz ve düzgün sıralı dişler bazen yetersiz kalabiliyor. Güzel bir gülümsemeye sahip olmak için, dişlere uyum sağlayan diş etlerine de sahip olmak gerekiyor. Konuşurken veya gülerken diş etlerinin fazla ön plana çıkması, gülümsemenin kalitesini düşürüyor. Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur kolay bir şekilde uygulanan ve kusursuz bir gülümseme imkanı sunan dental lazer uygulamasını anlatıyor.

Estetik olarak görünüşten endişe duyulması, kişileri rahatça gülmekten alıkoyabiliyor. Gülümseme esnasında diş etlerinin fazla görünmesiyse bu estetik kaygıların başında geliyor. Bunun yanı sıra diş eti seviyelerindeki asimetriklik ve diş eti çekilmeleri gibi problemler de bu kaygıların yanında kendini belli edebiliyor. Dental lazer tedavi yöntemiyle diş eti problemleri kısa sürede kolayca tedavi edilebiliyor.

DİŞ ETLERİNİN ÖN PLANDA OLMASI ESTETİK KAYGIYA SEBEP OLUYOR

Gülümseme sırasında dişlerden çok diş etleri ön planda olduğunda, gülüşün kalitesi düşüyor. Bu da estetik açıdan memnuniyetsizliklerin yaşanmasına sebep oluyor. Diş eti çok önde olan hastalara, diş eti seviyelerinde düzenlemeler yapılabiliyor. Daha önce cerrahi yöntemlerle yapılan bu işlem, artık dental lazer tedavi yöntemiyle daha pratik şekilde hastaya uygulanıyor.

DİŞ ETLERİNİN FAZLA GÖRÜNMESİ PSİKOLOJİK PROBLEMLERE YOL AÇABİLİYOR

Estetik kaygılar zamanla kişilerde psikolojik sorunların oluşmasına neden olabiliyor. Diş etlerinde bulunan şekil bozuklukları ya da normalinden uzun diş etlerine sahip olmak kişilerin psikolojisine olumsuz etki edebiliyor. Gülüş sırasında diş etlerindeki problemlerin yanı sıra, aynı zamanda sigara kullanımına bağlı sarılıklar ya da renklenmeler de kişinin gülümserken kendini rahatsız hissetmesine neden olabiliyor. Bütün bu sorunlar günümüzde dental lazer tedavi yöntemiyle pratik bir şekilde çözülebiliyor.

DİŞ BEYAZLATMA TEKNİKLERİNDE LAZER TEDAVİ KISA SÜREDE ÇÖZÜM SUNUYOR

Diğer tedavilere göre daha konforlu bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilen dental lazer uygulamaları, birçok diş probleminin çözümünde kullanılabildiği gibi diş eti problemlerinin çözümünde de yüksek başarıların yakalanmasını sağlıyor. Hastaların istedikleri gülüşe ulaşmalarını sağlayan lazer tedavi, diş ve diş eti problemlerinin kısa sürelerde çözülmesine yardımcı oluyor. Dental lazerle, hastalar tedavileri sırasında herhangi bir acı, ağrı ya da baskı hissetmeden tedavi ediliyor. Bu yöntem ile ayrıca diş etlerinin seviyeleri hastanın isteğine göre şekillendirilebiliyor.

PROBLEMLİ DİŞ ETLERİNDEN KISA SÜREDE KURTULUN

Dental lazer tedavisinde öncelikle, diş ve diş eti arasında bulunan ve cep olarak adlandırılan alanın uzman hekim tarafından ölçülmesi gerekiyor. Daha sonra fazlalık olarak değerlendirilen kısımlar lazer yöntemiyle kesiliyor. Korkutucu veya zor olduğu düşünülen bu işlem aslında anestezi uygulanmadan, 15-20 dakika gibi çok kısa sürelerde yapılabiliyor. Konforlu bir uygulama olmasının yanı sıra, işlem sonrasında hasta 1 veya 2 hafta içerisinde iyileşmeye başlıyor. Bu sebeple dental lazer tedavisi uygulandıktan sonra günlük hayata dönmek hasta için kolay hale geliyor.

DENTAL LAZER TEDAVİSİ KALICI ETKİYE SAHİP

Hastanın çene gelişimi tamamlandıktan ve hekimin önerdiği kurallara uyulduktan sonra dental lazer tedavisi genel olarak kalıcı bir etkiye sahip oluyor. Bu nedenle tedavinin 18 yaşını geçmiş tüm hastalara uygulanabildiği ve başarılı olduğu belirtiliyor.

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