"Diş beyazlatmada macunlara, gargaralara güvenmeyin"

Doç. Dr. Mahmut Kuşdemir, diş beyazlatma vadeden macun ve gargaraların dişleri aşındırdığını belirterek, dişlerde yüksek hassasiyete yol açabileceğini söyledi.

Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi’nden Doç. Dr. Mahmut Kuşdemir, günümüzde sıkça tercih edilen dental estetik uygulamalarından diş beyazlatılmasına karşı uyarıda bulundu. Kuşdemir, yaptığı açıklamada, beyazlatma işleminde renklenmiş dişlere kimyasal ajanların uygulanarak renk pigmentlerinin okside edilip renginin açıldığına dikkati çekti.

Renklenme derecesinin hasta beklentisi ve süreç göz önünde bulundurularak farklı şekillerde uygulandığını belirten Kuşdemir, "Klinik ortamda hekim kontrolünde daha yüksek konsantrasyonlu ajanlarla gerçekleştirilen ağartma işlemi klinik tipi ağartma olarak adlandırılır. Ağartma ajanının dişlere uygulanmasının ardından, ajanın aktivasyonunun daha etkin hale gelmesi için sıklıkla lazer, plazma ark gibi cihazların yardımına başvurulur" dedi.

Doktor kontrolü şart

Kuşdemir, evde yapılan diş beyazlatmanın doktor kontrolünde uygulanması gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Daha yavaş sonuç elde edilen ve düşük konsantrasyonlu ajanların kullanıldığı ev tipi ağartma sistemleri hastanın tedaviyi hekim kontrolünde evde plaklar aracılığıyla kendisinin sürdürdüğü tedavi yöntemidir. Kombine ağartma tedavileri ise daha etkin beyazlama beklentisi olan hastalarda klinik çalışmanın ardından ev tipi işlemle devam edilmesidir.